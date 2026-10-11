به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نماینده رهبر معظم انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی در مصاحبه با شبکه PRESS TV با بیان اینکه پایان جنگ در دستان ملت ایران است و جز اینکه دشمن را نسبت به حقوق خودش تسلیم کند، دست از مقاومت و ایستادگی و دفاع برنمی‌دارد؛ تاکید کرد: تاریخ ما داستان‌های خیلی خوبی برای دشمنان دارد؛ یک بار دیگر ناچار می‌شوند در مقابل ملت ایران زانو بزنند.

سردار سرلشکر رضایی در پاسخ به این سوال که “ارزیابی شما از حمله آمریکا به ایران و ماهیت این جنگ چیست؟”؛ بیان داشت: حمله آمریکا به ایران یکی از احمقانه‌ترین جنگ‌های تاریخ بشر بود؛ یک جنگ ظالمانه، شرورانه و غیرانسانی که علیه ایران صورت گرفت. دولت ترامپ چشم‌بسته افسار خود را به دست نتانیاهو داد و با وزیر دفاع بی‌سواد و وزیر خارجه‌ای که پست وزارت خارجه را با پست اف‌بی‌آی اشتباه گرفته بود، بدون برآورد دقیق و بدون محاسبه وارد جنگ با ایران شد. آن‌ها فکر می‌کردند در مدت کوتاهی می‌توانند جنگ را پایان دهند و ترامپ به‌عنوان یکی از قهرمانان بزرگ تاریخ آمریکا مطرح شود. اما امروز با همان حماقت نمی‌توانند از جنگ خارج شوند و نیاز است عقلای آمریکا وارد شوند و دست این‌ها را بگیرند و آن‌ها را از جنگ بیرون بیاورند؛ وگرنه این حماقت اجازه نمی‌دهد خودشان درست از جنگ خارج شوند.

وی در پاسخ به این سوال که “ایران مدیریت جنگ را چگونه پیش برد و آمادگی دفاعی امروز در چه سطحی است؟” تصریح کرد: ما از همان ابتدا برای جنگ محاسبات دقیق داشتیم و مدیریت جنگ را درست پیش گرفتیم. متناسب با روند جنگ، آرایش جنگی خود را سرو سامان دادیم. مثلاً در جنگ دوازده‌روزه، مقدار بسیار کمی از توانایی‌هایمان را بروز دادیم و بسیاری از امکاناتمان را در همان دوازده روز اول وارد عمل نکردیم. سعی کردیم متناسب با شدت گرفتن جنگ از سوی آمریکا، شدت بیشتری از آن را وارد کنیم. در جنگ چهل‌روزه متفاوت بود؛ امکانات بیشتری را به صحنه آوردیم و استفاده کردیم. امروز هم کاملاً آماده‌ایم که اگر جنگ دوباره شروع شود، امکانات جدیدی را وارد صحنه کنیم.

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به این سوال که “پاسخ ایران در جنگ احتمالی بعدی چگونه خواهد بود؟“ گفت: نبض اقتصاد آمریکا در منطقه غرب آسیا است. آمریکا امکانات بسیار گران‌قیمتی در منطقه دارد. ما هنوز این‌ها را جزو اهدافمان قرار نداده بودیم، ولی اگر جنگ شود، بسیاری از کابل‌ها و دیتاسنترها و مراکز هوش مصنوعی که از نظر ارزش مالی بسیار گران هستند، در تیررس قرار می‌گیرند. ارزش این کابل‌ها و دیتاسنترها و مراکز هوش مصنوعی بیش از دو هزار میلیارد دلار است. این‌ها به خاطر اینکه انرژی خیلی زیادی می‌برند، از سمت آمریکا و اروپا به اینجا آورده شده‌اند. بنابراین از ابتدا کاری نکردیم که در همان هفته اول همه امکاناتمان را رو کنیم و برای بعد دستمان خالی باشد. امروز قطعاً اگر درگیری شود، با برنامه وسیع‌تری با دشمن مواجه می‌شویم.

سرلشکر رضایی با اشاره به شکست‌های متعدد دشمن طی ماه های اخیر خاطرنشان کرد: دشمن همان دوازده روز اول شکست سنگینی خورد، بعد در چهل‌روزه شکست سنگینی خورد، دوباره وارد محاصره دریایی شد و به نتیجه نرسید. اخیراً محاصره و عملیات طرد اقتصادی را شروع کرده است. تقریباً هر حمله جدیدی کرده، شکست خورده؛ ولی ما با برنامه سر جای خودمان بودیم و با حساب دقیق حملات آن را خنثی کردیم. امروز هم آمادگی ما کامل است و آماده دفاع از خودمان هستیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره تحولات عراق و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور با بیان اینکه حادثه خیلی مهمی در عراق صورت گرفته است؛ اظهار داشت: آمریکایی‌ها با بیش از یکصد و پنجاه هزار نیرو به عراق حمله کردند و به زعم خودشان عراق را به‌عنوان یک گوهر طلایی و الماس گران‌قیمت اشغال کردند. ولی ملت پرافتخار عراق، مرجعیت و جوانان غیرتمند عراقی وارد صحنه شدند و هم در بعد سیاسی و هم در بعد دفاعی و نظامی توانستند آمریکایی‌ها را لحظه‌به‌لحظه به عقب‌نشینی وادار کنند. بعد آمریکایی‌ها از طریق داعش می‌خواستند وارد بغداد شوند؛ برادر عزیزمان شهید قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس از ورود داعش به بغداد جلوگیری کردند. آمریکایی‌ها چون دیدند داعش شکست خورده، از آن طرف به داعشی‌ها حمله کردند که بگویند ما با داعش نبودیم؛ در حالیکه ترامپ در مبارزات انتخاباتی به خانم کلینتون گفت که تو داعش را درست کردی.

جبهه مقاومت تشکیل شد، حشدالشعبی تشکیل شد، داعش عقب زده شد و آمریکایی‌ها هم که نیروهای زیادی وارد عراق کرده بودند، شروع کردند به حمله به آن‌ها. در این اواخر و در جنگ چهل‌روزه که مدت ماندن آمریکایی‌ها در عراق تمام شده بود، جبهه مقاومت عملیات علیه آمریکایی‌ها را شروع کرد که چرا از عراق خارج نمی‌شوید. به تعبیر پنتاگون ششصد حمله علیه آن‌ها صورت گرفته، ولی گزارش‌های ما نشان می‌دهد بیش از یک هزار و پانصد پرتابه از سوی جبهه مقاومت علیه آمریکا انجام شده است. آمریکایی‌ها از بغداد اول به اربیل رفتند، بعد آنجا هم با حمله مواجه شدند و ناچار شدند خارج شوند. در ادامه خروج آمریکایی‌ها از افغانستان، این پیروزی بسیار بزرگی بود و نشان داد دوران حمله نظامی آمریکا به کشورها، استقرار در آنجا و به دست گرفتن امور سیاسی کشورها پایان یافته است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره اهمیت موضوع خروج نیروهای آمریکایی از عراق تشریح کرد: در جنگی که ما الان با آمریکایی‌ها درگیریم و آن‌ها به بن‌بست رسیده‌اند، بیش از گذشته اخراج آمریکایی‌ها مهم است. چون این اخراج به این دلیل مهم صورت گرفته که آن‌ها در ایران موفق نشدند. اگر در ایران موفق می‌شدند، چهل، پنجاه هزار نفر نیروی دیگر وارد بغداد می‌کردند و این دولت و این مجلس را منحل می‌کردند و یک دیکتاتوری شبیه صدام از بعثی‌ها و داعشی‌های آمریکایی درست می‌کردند. اما چون حمله آمریکا به ایران شکست خورد و از طرف دیگر جبهه مقاومت هم جلو آن‌ها در داخل عراق ایستاد، هیچ راهی جز خروج از عراق نداشتند. این پیروزی را به ملت عراق، مرجعیت و نیروهای مقاومت تبریک می‌گوییم. البته هنوز درآمدهای مردم عراق در اختیار آمریکاست، آسمان عراق در اختیار آمریکاست و قطع پروازهای ایران به عراق بیانگر این است که آمریکایی‌ها درست است نیروهای زمینی‌شان را از عراق بیرون برده‌اند، ولی اقتصاد عراق و دخالت‌های آمریکا در عراق هنوز ادامه دارد.

سردار سرلشکر محسن رضایی در پاسخ به سوال مجری شبکه پرس تی وی درباره اظهارات وزیر خارجه آمریکا در یونان که در مورد تاریخ ایران سخن گفته بود؛ اظهار داشت: ما با یک مجموعه بی‌سواد و احمق در آمریکا مواجه هستیم که نه تاریخ خوانده‌اند و نه ملت ایران را می‌شناسند. من به آقای روبیو می‌گویم که بزرگ‌تر از شماها تا حالا بارها آرزو داشتند به ایران بیایند. در قریب چند هزار سال آرزو داشتند وارد ایران شوند، ایران را بگیرند و ملت ایران را از بین ببرند؛ ملت ایران همه آن‌ها را شکست داد و نامشان امروز در تاریخ نیست، ولی ملت ایران سرفراز و عزتمند در تاریخ ماندگار بوده، هستند و خواهند بود. به صراحت عرض می‌کنم هرچه شما این تلاش‌ها را بیشتر کنید، جز اینکه در باتلاق فرو بروید نتیجه دیگری ندارد. تاریخ ما داستان‌های خیلی خوبی برای شما دارد. یک بار دیگر ناچار می‌شوید در مقابل ملت ایران زانو بزنید و عظمت ملت ایران را چند برابر کنید.

شما چه قصدی داشتید و در ایران چه کار کردید؟ ابتدای انقلاب امام خمینی دستور تشکیل ارتش بیست میلیونی داد، ولی در پی حمله شما به ایران سی میلیون جان‌فدا ثبت‌نام‌ کردند که آمادگی دارند اسلحه بگیرند و در مقابل شما بایستند. این پیروزی شماست؟ این محصول کار شماست. شما ملت ایران را نمی‌شناسید. ملت ایران اهل تسلیم شدن نیست؛ دیگران را در مقابل خودش به تسلیم می‌کشاند، اما در مقابل شما تسلیم نخواهد شد و تا حقوق خودش را از شما نگیرد، به هیچ وجه دست از سر شما برنمی‌دارد.

وی در پاسخ به سوالی درباره گزافه‌گویی‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت: وزیر خزانه‌داری آمریکا در آمریکا به‌عنوان وزیر دروغگو معروف شده است. بیش از یک سال هر حرفی زده و هر قولی داده، نتوانسته عمل کند. مثلاً اعلام کرد بازار مسکن آمریکا را از انجماد خارج می‌کنم، اما وضع بدتر شد. گفت تورم را برمی‌گردانم و کاهش می‌دهم، تورم بیشتر شد. بعد گفت نرخ بهره اوراق قرضه آمریکا را پایین می‌آورم، از یک درصد به پنج درصد رسید. یعنی با اینکه اقتصاد آمریکا در اختیارش بوده و سیاست‌های مالی را در اختیار دارد، مجموعه در اختیار خود را نتوانسته مدیریت کند و اکنون چون با کمبود بودجه برای پرداخت حقوق کارمندان و سربازان آمریکایی مواجه شده، مرتب اوراق قرضه چاپ می‌کند و می‌فروشد تا پول را از بازار جمع کند و حقوق کارمندان را بدهد. بعد حالا آمده می‌خواهد با ملت ایران و سفره‌های ملت ایران مقابله کند. من مطمئن هستم که شکست سختی خواهد خورد.

همان‌طور که در جنگ نظامی شکست خوردند، در جنگ اقتصادی هم آن‌ها را شکست خواهیم داد و برنامه‌هایمان را آماده کرده‌ایم. ان‌شاءالله به‌زودی برنامه‌های آرایش دفاع اقتصادی را اعلام می‌کنیم. به احتمال قوی یک شورای جنگ اقتصادی نیز در حال بحث و بررسی است و ممکن است تشکیل شود. به ترامپ و وزیر خزانه‌داری نشان می‌دهیم جنگ اقتصادی چیست و آن‌ها در کجای این جنگ قرار دارند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به این سوال که “ با توجه به ایام سالگرد هفت اکتبر در این خصوص چه نکته‌ای دارید؟ “خاطرنشان کرد: رزمندگان حماس برای آزادسازی زندانی‌هایشان این عملیات را ترتیب داده بودند. پیامی که الان منتشر شده، نشان می‌دهد پرونده‌ای علیه نتانیاهو تشکیل شده که او در رابطه با این حادثه سهل‌انگاری کرده است. پیام‌هایی به نتانیاهو و دولت اسرائیل داده شده بود که سربازهای ما را آزاد کنید، وگرنه عملیاتی علیه شما انجام می‌دهیم. بالاخره برای آزادسازی هزاران زندانی مظلوم فلسطین این عملیات انجام شد. رژیم اسرائیل اوج خشونت، کودک‌کشی، نژادپرستی و نسل‌کشی را انجام داد.حادثه غزه و کشتاری که در فلسطین صورت گرفته، آن‌قدر غیرقابل دفاع حتی برای یهودیان عالم هست که شاید امروز اقدامات نتانیاهو، یهودیان عالم را با مشکلات جدی آبرویی و حیثیتی در دنیا مواجه کرده است. این‌قدر اقدامات آن‌ها ضدانسانی و غیرقابل دفاع حتی برای خود یهودیان عالم بوده است. این چهره خشن و ضدانسانی که قبلاً هم در محدوده‌های کوچک‌تری در طی هفتاد سال اخیر بروز کرده بود، این بار رونمایی بسیار بزرگی از حجم جنایات اسرائیل را به صحنه آورد.

سرلشکر رضایی در پاسخ به سوال مجری پرس تی وی درباره آخرین تحولات در حوزه دیپلماسی و مذاکرات؛ تاکید کرد: دیپلماسی ما تغییر کرده و دیگر به دیپلماسی گذشته برنمی‌گردیم. چون سه دور مذاکره داشتیم و در هر مذاکره‌ای آمریکایی‌ها مذاکره را نیمه‌تمام گذاشتند و به ایران حمله کردند. بنابراین ما دیگر به آن الگوهای دیپلماسی گذشته برنمی‌گردیم. فردی که خودش تفاهم‌نامه‌ای را امضا می‌کند و بعد، از آن تفاهم‌نامه خارج می‌شود، قاعدتاً باید با شیوه دیگری وارد دیپلماسی با او شد. البته ما هیچ‌گاه دیپلماسی را ترک نکردیم و نمی‌کنیم، اما دیپلماسی را تغییر دادیم. آمریکایی‌ها طی دو ماه اخیر از سه کانال؛ یعنی پاکستان، قطر و حتی عراق، به ما پیشنهاد دادند و از ما خواستند پیشنهادات خودمان را به آن‌ها بدهیم. ما هفت شرط را به آمریکایی‌ها اعلام کردیم که اگر این شروط را عمل نکنید، نه تنگه هرمز به روی شما باز می‌شود و نه مذاکره‌ای در کار است. آمریکایی‌ها الان پاسخی داده‌اند. در پاسخ آن‌ها، بعضی از شروط ما را پذیرفته‌اند و بعضی ابهاماتی وجود دارد. بنابراین آمریکایی‌ها به ما پاسخ داده‌اند، ما در حال پاسخ دادن به آمریکایی‌ها نیستیم؛ آمریکایی‌ها به ما پاسخ داده‌اند و ما پاسخ آن‌ها را ناکافی می‌دانیم. قاعدتاً باید ابهامات ما را برطرف کنند. باید ببینیم آیا می‌توانند ابهامات ما را برطرف کنند تا مراحل بعدی شروع شود یا نه.

وی درباره آخرین وضعیت تنگه هرمز گفت:مدیریت ما بر تنگه هرمز یک ثروت بزرگ ملی و یک سرمایه بزرگ ملی است. منظور ما این نیست که بخواهیم صرفا عوارض بگیریم؛ مسئله بیش از این است. ما می‌توانیم در تنگه هرمز یک کار اقتصادی خوب انجام دهیم و هزینه‌های امنیت، بیمه و محیط زیست را از کشتی‌هایی که عبور می‌کنند دریافت کنیم. ولی سرمایه مدیریت تنگه هرمز برای ما خیلی بیشتر از این‌هاست و آن کنترل امنیت است. تجربه برای ما ثابت کرد که اگر مدیریت ایران در تنگه هرمز نباشد، خلیج فارس امنیت ندارد. این حادثه‌ای که الان اتفاق افتاده و تنگه هرمز مدیریت می‌شود، به دلیل جنگ، حضور آمریکایی‌ها و ناامنی است؛ وگرنه تنگه هرمز قبل از جنگ باز بود و مشکلی نداشت. بنابراین ما مدیریت تنگه هرمز را از این به بعد خواهیم داشت و این تنگه در مدیریت ما خواهد بود تا صلح و امنیت در منطقه برقرار باشد. از این مسئله کوتاه نمی‌آییم.

در تمام دنیا با اینکه کشورها اقتصادشان را مدیریت می‌کنند و می‌گویند اقتصاد آمریکا در اختیار دولت آمریکاست و اقتصاد اروپا در اختیار اتحادیه اروپا یا دولت‌های اروپایی است، ولی در تمام این کشورها قاچاق هم هست و اقتصاد زیرزمینی هم وجود دارد. آقای ترامپ آمده با تعدادی از این راهزن‌ها در آب‌های ساحلی عمان که صخره‌ای است، کار قاچاق انجام می‌دهد و بعد هر روز توییت می‌زند که تنگه باز است. شما دارید کار قاچاق می‌کنید. اولاً در تمام دنیا کارهای قاچاق هست، ولی تنگه هرمز در اختیار ایران است و ما آن را مدیریت می‌کنیم. ثانیاً به‌طور متوسط در این دو سه ماه اخیر، هر شب پنج کشتی از این قاچاقچی‌ها را می‌زنیم. همین‌هایی که رأس آن‌ها فرمانده سنتکام است و از ارتشی‌های امارات هم استفاده می‌کند. مثلاً پنج تا شش کشتی آماده می‌کنند، کشتی‌ها را تبدیل به کشتی‌های کوچک‌تر می‌کنند، بعد آن طرف به کشتی‌های بزرگ منتقل می‌کنند. ما هر شب تعدادی از این‌ها را می‌زنیم. لذا زمانی ناخداها و ناوبرها ده تا پانزده هزار دلار می‌گرفتند، الان یکصد هزار دلار میگیرند. یک کار قاچاق با هزینه‌های سنگین و خطرات فراوان در آن حاشیه جنوبی صورت می‌گیرد. بعد ترامپ می‌گوید تنگه هرمز باز است. اگر باز بودن تنگه هرمز این است، خب در همه دنیا قاچاق و دزدان دریایی هم هست.

ثانیاً می‌گوید من نفت را می‌برم؛ گاز چه؟ گاز که عبور نمی‌کند، هلیوم که عبور نمی‌کند، کود شیمیایی که عبور نمی‌کند. قبل از جنگ حداقل یکصد کشتی نفت و گاز و فرآورده‌های انرژی و نفتی از اینجا می‌رفت. الان چقدر کشتی می‌رود؟ تازه بخشی از آن مال خود ماست که داریم مدیریت می‌کنیم. غلات و مواد اساسی و کالای اساسی را می‌آوریم. بنابراین مسئله مهم، مدیریت در تنگه هرمز است؛ چه وقتی تنگه هرمز را می‌بندیم و چه وقتی باز است. وقتی تنگه هرمز باز است، ما وظیفه خودمان می‌دانیم امنیت تجارت جهانی را برقرار کنیم. وقتی جنگ می‌شود و ناامنی می‌شود، مدیریت تنگه هرمز را از طریق بستن تنگه هرمز انجام می‌دهیم. بنابراین مسئله اصلی، مدیریت ایرانی تنگه هرمز است که الان تثبیت شده و هرچه هم طول کشیده، به نفع تثبیت مدیریت ما صورت گرفته است. این دروغ‌هایی که ترامپ می‌گوید هیچ تأثیری در قیمت نفت نگذاشته؛ قیمت نفت همان حدود یکصد دلار بالا و پایین می‌شود و همان‌جا خودش را نگه داشته است. کمبود گازوئیل در آمریکا باعث شده آمریکا ناچار شود دست رو به روسیه دراز کند و گازوئیل بگیرد. ذخایر نفتی دنیا کم شده، قیمت‌ها چند برابر شده و تورم افزایش یافته است. این‌ها آثار تنگه هرمز است که خود آن‌ها منجر شدند به اینکه این تنگه بسته شود؛ وگرنه ما تنگه هرمز را باز گذاشته بودیم و مشکلی نداشتیم.

سردار سرلشکر محسن رضایی در پاسخ به سوال آخر که “ سرنوشت جنگ چه خواهد شد؟ “ ؛ بیان داشت: پایان جنگ یک مسئله جدی در تمام نظریات نظامی‌ها و اندیشمندان نظامی دنیاست. بعضی می‌گویند ما به شروع جنگ‌ها نپردازیم؛ بالاخره جنگ می‌شود، مهم پایان جنگ است. لذا نظریه جنگ را از بُعد پایان جنگ بررسی می‌کنند. آمریکایی‌ها آمده‌اند تمام نظریات پایان جنگ را برای خروج از این جنگ به کار گرفته‌اند و ناموفق بوده‌اند. دلیلش این است که نمی‌دانند آن نیروی قدرتمندی که در ایران هست و می‌تواند جنگ را پایان بدهد، چیست و از کجا سر در می‌آورد. مثلاً اخیراً ترامپ گفته من نمی‌دانم در ایران باید با کی صحبت کنم. معلوم است؛ باید با ملت ایران صحبت کنید. شما می‌گویید می‌خواهید ملت ایران را محو کنید و تمدن ایران را از بین ببرید. شما مردم ایران را بیشتر علیه خودتان بسیج می‌کنید. شما با بی‌ادبی با مردم ایران صحبت می‌کنید و مردم ایران مصمم‌تر می‌شوند که شما را در باتلاق بیشتر فرو ببرند. بنابراین پایان جنگ دست ملت ایران است و جز اینکه شما را نسبت به حقوق خودش تسلیم کند، دست از مقاومت و ایستادگی و دفاع برنمی‌دارد. ملت ایران تا گرفتن تمام حقوق خود پای این جنگ ایستاده است و از خودش دفاع می‌کند.