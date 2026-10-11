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رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی کمتر از ۲۳ سال جهان ۲۱ تا ۲۳ مهرماه در لاسوگاس آمریکا برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی کمتر از ۲۳ سال جهان به وقت ایران به شرح زیر است:
ساعت ۰۲:۳۰ تا ۰۳:۳۰: قرعهکشی تمامی اوزان کشتی فرنگی
ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰: معاینه پزشکی و وزنکشی نوبت اول اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم
ساعت ۲۱:۰۰ تا ۰۱:۳۰ بامداد (سهشنبه): مسابقات مقدماتی اوزان فوق
ساعت ۰۳:۴۵ تا ۰۴:۱۵ بامداد (سهشنبه): مراسم افتتاحیه
ساعت ۰۴:۳۰ تا ۰۷:۰۰ بامداد (سهشنبه): مسابقات نیمهنهایی اوزان فوق
ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۱۵: وزنکشی نوبت دوم اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم
ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۸:۴۵: معاینه پزشکی و وزنکشی نوبت اول اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم
ساعت ۲۱:۰۰ تا ۰۱:۳۰ بامداد (چهارشنبه): مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم
ساعت ۰۳:۱۵ تا ۰۴:۱۵ بامداد (چهارشنبه): مسابقات نیمهنهایی اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم
ساعت ۰۴:۳۰ تا ۰۷:۰۰ بامداد (چهارشنبه): مسابقات ردهبندی و فینال اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم
ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۱۵: وزنکشی نوبت دوم اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم
ساعت ۲۱:۰۰ تا ۰۰:۰۰ (بامداد پنجشنبه): مسابقات شانس مجدد اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم
ساعت ۰۴:۳۰ تا ۰۷:۰۰ بامداد (پنجشنبه): مسابقات ردهبندی و فینال اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم