

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی کمتر از ۲۳ سال جهان به وقت ایران به شرح زیر است:

دوشنبه ۲۱ مهرماه:

ساعت ۰۲:۳۰ تا ۰۳:۳۰: قرعه‌کشی تمامی اوزان کشتی فرنگی

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰: معاینه پزشکی و وزن‌کشی نوبت اول اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم

ساعت ۲۱:۰۰ تا ۰۱:۳۰ بامداد (سه‌شنبه): مسابقات مقدماتی اوزان فوق

ساعت ۰۳:۴۵ تا ۰۴:۱۵ بامداد (سه‌شنبه): مراسم افتتاحیه

ساعت ۰۴:۳۰ تا ۰۷:۰۰ بامداد (سه‌شنبه): مسابقات نیمه‌نهایی اوزان فوق

سه‌شنبه ۲۲ مهرماه:

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۱۵: وزن‌کشی نوبت دوم اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم

ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۸:۴۵: معاینه پزشکی و وزن‌کشی نوبت اول اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم

ساعت ۲۱:۰۰ تا ۰۱:۳۰ بامداد (چهارشنبه): مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم

ساعت ۰۳:۱۵ تا ۰۴:۱۵ بامداد (چهارشنبه): مسابقات نیمه‌نهایی اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم

ساعت ۰۴:۳۰ تا ۰۷:۰۰ بامداد (چهارشنبه): مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم

چهارشنبه ۲۳ مهرماه:

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۱۵: وزن‌کشی نوبت دوم اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم

ساعت ۲۱:۰۰ تا ۰۰:۰۰ (بامداد پنج‌شنبه): مسابقات شانس مجدد اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم

ساعت ۰۴:۳۰ تا ۰۷:۰۰ بامداد (پنج‌شنبه): مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم