به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، آیت الله محمد رضا ناصری درپیامی رحلت آیت‌الله حاج سیدعلیرضا حیدری را تسلیت گفت.

در پیام آیت الله ناصری آمده است:

خبر عروج ملکوتی عالم ربانی و یار صدیق انقلاب اسلامی و وفادار رهبر شهید انقلاب و مردمی و ساده‌زیست و استاد اخلاق آیت‌الله حاج سیدعلیرضا حیدری رحمه الله‌علیه، موجب تأثر و اندوه عمیق شد.

این عالم اخلاق‌مدار، پس از بهره‌مندی از محضر اساتید برجسته حوزه علمیه نجف اشرف، با حضور در شهر دارالعباده یزد، عمر پربرکت خویش را در مسیر تبلیغ و ترویج معارف نورانی اسلام، تبیین آموزه‌های دینی، تربیت شاگردان و خدمت خالصانه به مردم سپری کرد. بیان نافذ و اثرگذار، منش اخلاقی، تواضع و زیست ساده و مردمی ایشان، در کنار اهتمام به هدایت و ارشاد جامعه، جایگاهی ماندگار از آن مرحوم در حافظه مردم یزد بر جای گذاشت.

ضایعه فقدان آن عالم پرهیزکار را محضر حضرت ولی‌عصر عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف، بیت شریف آن مرحوم خصوصا به محضر آقازادگان، همه بازماندگان و وابستگان و شاگردان و ارادتمندان، مردم قدردان یزد و حوزه‌های علمیه تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه حضرت حق برای آن عالم وارسته علو درجات و حشر با اهل بیت علیهم السلام و برای بازماندگان طول عمر با عزت و صبر و اجر فراوان مسالت دارم.

محمد رضا ناصری

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد

آیت الله حاج سیدعلیرضا حیدری، صبح روز یکشنبه ۱۹ مهرماه، پس از تحمل یک دوره بیماری، در سن ۸۷ سالگی دار فانی را وداع گفت.

سیدعلیرضا حیدری در سال ۱۳۱۸ در میبد به دنیا آمد. پدرش سیدابوالقاسم و جدش سیدجواد حیدری از عالمان منطقه میبد بودند، او تحصیلات ابتدایی را در میبد و یزد به اتمام رساند، سپس به تحصیل در علوم حوزوی روی آورد و بخشی از لمعه را در محضر شیخ محمد صدوقی یزدی و حاشیه ملا عبدالله را نزد علی‌محمد علاقه بند و انموذج را از محضر شیخ محمد فلاح خواند. مدتی هم از درس‌های آقایان احمد علومی و محمود علومی، میرزا حسن محمودآبادی، ابوالقاسم مناقب، شیخ علی‌اکبر سعیدی و سیدمحمدباقر مدرسی بهره برد.

او در سال‌های ابتدایی طلبگی ملبس شد و به تبلیغ احکام اسلام پرداخت. سید علیرضا حیدری پس از گذراندن بخشی از دروس مقدماتی و بخشی از سطح در یزد، در سال ۱۳۴۵ برای ادامه تحصیل عازم عراق شد.



او آنگاه در دروس خارج فقه امام‌خمینی و درس‌های خارج فقه و اصول آیات سیدمحمدباقر صدر شرکت کرد و تا سال ۱۳۵۷ در نجف اشرف حضور داشت و در کنار حضور در درس‌های خارج فقه و اصول، به تدریس در آنجا هم می‌پرداخت و از جمله کتاب معالم‌الاصول را تدریس می‌کرد.