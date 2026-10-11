استاندار ایلام در دیدار با اعضای کودک و نوجوان کانون پرورش فکری استان، بر تشکیل شورای مشورتی ویژه کودکان و نوجوانان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» در این دیدار که به مناسبت هفته ملی کودک برگزار شد، گفت: این شورا از همه کودکان و نوجوانان نخبه استان که دغدغه‌ها و نگاه‌شان برای پرورش خلاقیت، امیدآفرینی و توانمندسازی کودکان است، تشکیل می‌شود.

وی افزود: شورای ۲۰ تا ۳۰ نفره از کودکان و نوجوانان تشکیل می‌شود و در آن مباحث حوزه کودک و نوجوان بررسی خواهد شد.

استاندار ایلام با تأکید بر اینکه مسئولان باید برای کودکان و نوجوانان به‌عنوان سرمایه‌های گران‌قدر ایلام و ایران برنامه‌ریزی درستی داشته باشند، تصریح کرد: دیدار با کودکان و نوجوانان، نشستی متفاوت‌تر و جذاب‌تر از همه نشست‌ها و کارگروه‌ها بود و ثابت کرد استان ایلام سرشار از کودکان خوب، با دانش و باهوش است.

فاطمه رستگار، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایلام، نیز در این نشست گفت: استان به تریلر سیار تماشاخانه نیاز دارد تا برنامه‌های فرهنگی و هنری در مناطق روستایی و شهرستان‌ها بدون نیاز به حضور تریلر سیار مرکز اجرا شود.

وی افزود: در هفته ملی کودک امسال با هماهنگی سازمان، تریلر سیار تماشاخانه به مدت یک هفته در نقاط گوناگون استان به اجرای برنامه پرداخت و این تماشاخانه به مناطق روستایی اعزام شد و با استقبال بچه‌ها روبه‌رو شد.

رستگار همچنین توضیح داد: رصدخانه استان در سال‌های اخیر با پنج میلیارد تومان هزینه تجهیز و راه‌اندازی شد و اکنون جزو پنج مرکز رصدخانه کشور است.

در این نشست، بچه‌ها از خواسته‌ها، آرزو‌ها و دغدغه‌های خود گفتند. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایلام ۲۲ مرکز ثابت و سیار دارد.