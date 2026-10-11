به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش اعلام کرد: علاقه‌مندان می‌توانند در این پویش، با ارسال پیام، نامه، عکس یا نقاشی، در ایجاد دیوار عشق و سپاس از پرستاران و تجلیل از زحمات پرستاران فداکار مشارکت کنند.

مهلت ارسال آثار تا ۲۳ مهر ۱۴۰۵ اعلام شده و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را به فرهنگسرا‌های سنایی و سعدی کیش، از ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۷ تا ۱۹ تحویل دهند یا از طریق پیام‌رسان بله به شماره ۰۹۹۰۷۵۶۰۸۵۶ ارسال کنند.

درج نام و نام خانوادگی، سن و شماره تماس در پیوست آثار ارسالی الزامی است.