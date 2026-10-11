در ششمین نشست شورای آموزش و پرورش هرمزگان سه موضوع کیفیت بخشی به آموزش، تکمیل اردوگاه دانش آموزی میناب و طرح مهر مطرح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، به گفته مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان، از نوزدهم مهر، آموزش در ۱۸ منطقه از مناطق ۲۵ گانه آموزش و پرورش هرمزگان، حضوری شده، اما، برای مقابله با بحران‌های احتمالی، به مدیران مدارس، اختیار داده شده، در شرایط ضروری، برنامه آموزش غیر حضوری با حضوری را تلفیق و اجرا کنند.

منوچهر ضیایی در ششمین نشست شورای آموزش و پرورش هرمزگان افزود: مدارس شهرستان‌های بندرعباس، سیریک، جاسک و قشم، دو تا سه روز در هفته، حضوری و بقیه روزها، با صلاحدید مدیر مدرسه، به شیوه غیر حضوری تا ترکیب حضوری و غیر حضوری برپا می‌شود.

استاندار هرمزگان هم گفت: مهر امسال، بهره برداری از ۱۳۳ مدرسه نوساز با ۴۵۰ کلاس درس در استان آغاز شد و شورای آموزش و پرورش هرمزگان در دو شاخص مدرسه سازی و کیفیت بخشی به آموزش، بعنوان برترین شورای کشور برگزیده شد.

بررسی طرح‌های ادامه کیفیت بخشی به آموزش و توانمند سازی کارگاه‌های مشاوره هدایت تحصیلی، دو دستور کار دیگر ششمین نشست شورای آموزش و پرورش هرمزگان بود.

استاندار هرمزگان در پایان نشست، برای تشکیل طرح تعاونی مسکن فرهنگیان نیز، دستور اقدام سریع داد.

در نشست شورای آموزش و پرورش هرمزگان، لوح سپاس وزیر آموزش و پرورش که در آن، از عملکرد استاندار در استفاده از نیکوکاران برای مدرسه سازی ارج نهاده شده و از عملکرد اعضای شورای آموزش و پرورش استان هم به دلیل کیفیت بخشی به برنامه‌های آموزشی قدردانی شده، به محمد آشوری، استاندار هرمزگان اهدا شد.

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در ششمین نشست شورای آموزش و پرورش هرمزگان، مدیران همه مناطق آموزشی استان، شرکت داشتند و فرمانداران شهرستان‌های هرمزگان نیز در ارتباط زنده تصویری، نظر‌ها و نیاز‌ها با موضوع آموزش و پرورش را مطرح کردند.