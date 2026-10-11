به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مردم در تجمعات شبانه ادعا‌های وزیر خارجه امریکا درباره جنگ امپراتوری ایران و یونان را تحریفی در تاریخ خواندند و تاکید کردند ایرانیان همیشه در برابر هجوم بیگانگان محکم ایستاده و دشمن را با جوابی سخت پشیمان کرده‌اند. مارکو روبیو در اظهاراتی دروغین در آتن پایتخت یونان اقدام به تحریف تاریخ کرد و مدعی به آتش کشیدن معابد و زیارتگاه‌های این شهر توسط ارتش‌های خشایارشاه در ۴۸۰ سال پیش از میلاد مسیح شد.