بیست و ششمین جلسه پایش مسکن وزارت راه و شهرسازی با حضور مدیران و مسئولان حوزه مسکن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، رضا فرهادزاده، مدیرکل طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی، در بیست و ششمین جلسه پایش مسکن وزارت راه و شهرسازی به تشریح مهم‌ترین دستور کارهای نشست از جمله برنامه‌های افتتاح ماهانه، وضعیت تأمین مالی و تسهیلات بانکی، حمایت از دهک‌های حمایتی، و تعیین‌تکلیف طرح های راکد پرداخت.

حرکت به سمت افتتاح‌های ماهانه؛ ۳۲ هزار واحد در صف افتتاح (مهر و آبان)

فرهادزاده با اشاره به تغییر رویه از برنامه‌ریزی فصلی (مانند دهه فجر و هفته دولت) به پایش و افتتاح ماهانه، اعلام کرد: با هدف تسریع در آماده‌سازی و تحویل واحدها به مردم، شکست ماهیانه‌ای برای پروژه‌ها در نظر گرفته شده است و در این راستا، برنامه‌ریزی برای افتتاح مجموعاً حدود ۳۲ هزار واحد مسکونی در ماه‌های مهر و آبان سال جاری با جدیت دنبال می‌شود.

وضعیت تسهیلات بانکی و نشست اضطراری با معاونان اعتباری بانک‌ها

مدیرکل پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی، تأمین مالی را یکی از چالش‌های اصلی خواند و به تشریح وضعیت تسهیلات متمم ۸۵۰ میلیون تومانی پرداخت:

تاکنون ۱۱۵ هزار واحد برای دریافت این تسهیلات به سیستم بانکی معرفی شده‌اند که از این میان، حدود ۴۳ هزار واحد موفق به انعقاد قرارداد شده‌اند.

بانک مسکن با عاملیت حدود ۶۰ درصد از پروژه‌های در دست افتتاح، بیشترین سهم را در این فرآیند بر عهده دارد.

فرهادزاده از برگزاری نشستی تخصصی با تمامی معاونان اعتباری بانک‌ها در هفته آینده خبر داد تا روند پرداخت تسهیلات با فوریت رصد و تسریع شود.

تزریق ۱۵ همت منابع کمکی برای حمایت از دهک‌های ۱ تا ۴

وی با تأکید بر ضرورت حمایت ویژه از اقشار کم‌درآمد و دهک‌های حمایتی (یک تا چهار) تصریح کرد: امسال حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان (۱۵ همت) منابع کمکی در کنار تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.

از این میزان، ۷.۵ همت توسط سازمان ملی زمین و مسکن، ادارات کل و شهرهای جدید تأمین اعتبار شده که شامل ۵ همت تسهیلات قرض‌الحسنه صندوق ملی مسکن (با معرفی ۵ هزار متقاضی به بانک‌ها و ۵ هزار واحد در شرف اقدام) و ۲.۵ همت کمک بلاعوض سازمان برنامه‌وبودجه برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی است.

رشد پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و اخطار جدی به متقاضیان کم‌کار

مدیرکل طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه میانگین پیشرفت فیزیکی طرح های انبوه‌سازی از ۷۷ درصد در ابتدای سال به ۸۴.۴ درصد رسیده است، از مردم خواست تا با تکمیل آورده خود، مانع از اثرات تورمی بر روند ساخت شوند.

وی در خصوص متقاضیانی که آورده و واریزی ناچیزی داشته‌اند هشدار داد: این افراد که با عدم تأمین اعتبار مناسب موجب نارضایتی سایر متقاضیان شده‌اند، آخرین اخطارها را دریافت می‌کنند و در صورت عدم همکاری، از پروژه‌ها حذف و با متقاضیان جدید جایگزین خواهند شد تا جریان مالی پروژه‌ها اصلاح شود.

صفر شدن طرح های زیر ۲۰ درصد تا پایان آذرماه

فرهادزاده در بخش پایانی سخنان خود به وضعیت پروژه‌های عارضه‌دار و مشکل‌دار (پروژه‌های انبوه‌سازی که با گذشت بیش از دو سال هنوز به پیشرفت زیر ۲۰ درصد رسیده‌اند) اشاره کرد و گفت: با پایش‌های ماهانه، تعداد این واحدها از ۱۶۸ هزار واحد به ۱۱۵ هزار واحد کاهش یافته است.

بر اساس ۱۰ پیشنهاد مصوب شورای عالی مسکن که به استان‌ها ابلاغ شده، برنامه عملیاتی به گونه‌ای تنظیم شده است که تا پایان آذرماه سال جاری، هیچ پروژه انبوه‌سازی زیر ۲۰ درصد پیشرفت در کشور وجود نداشته باشد.