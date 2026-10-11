بارش سنگین بارانِ شامگاه شنبه در گلستان اگر چه چهره‌ای لطیف به طبیعت گلستان داد، اما در برخی نقاط با آبگرفتگی معابر و مسدود شدن راه ۱۴ روستا به ویژه در شرق گلستان همراه بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، بارش‌های سیل‌آسای شب گذشته، چهره‌ای پرمخاطره از پاییز را به نمایش گذاشت و بار دیگر ضرورت توجه به هشدار‌های جوی و آمادگی برای مقابله با بحران را برجسته کرد.

هواشناسی گلستان اعلام کرد: با فعالیت این سامانه از عصر دیروز بیشترین میزان بارندگی در قلعه قافه مینودشت با ۱۴۷ میلیمتر ثبت شد.