سردار نقدی گفت: تنها امید دشمنان ایران به اختلافات داخلی در کشور است و اینکه مردم از فشار‌های اقتصادی میدان را خالی کنند، اما ملت ایران ایمانشان عمیق‌تر از آن است که با تورم و افزایش قیمت دلار میدان را خالی کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه در رزمایش ۳۰ هزار نفری جانفدایان ایران در بیرجند با تأکید بر اینکه امروز دشمن از پیروزی نظامی بر ملت ایران و نیرو‌های مسلح مقتدر ایران مأیوس است، گفت: یکی از امید‌های دشمنان این است که مشکلات معیشتی و فشار‌های اقتصادی موجب خستگی مردم و کاهش حضور آنان در صحنه شود و زمینه بروز اختلافات و ناآرامی‌های داخلی را فراهم کند که ملت مبعوث شده ایران در دویست و بیست و سه شب میدان داری نشان دادند که همیشه در صحنه هستند.

سردار نقدی با اشاره به نقش رهبری در مدیریت تحولات کشور، بر ضرورت حفظ انسجام و آمادگی مردم و نیرو‌های مسلح تأکید کرد.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه انسجام و وحدت ملی و همراهی مردم را از عوامل مؤثر در عبور کشور از شرایط دشوار دانست و گفت: همه اقشار جامعه باید در کنار یکدیگر باشند و اجازه ندهند اختلافات داخلی به بستری برای سوءاستفاده دشمنان تبدیل شود.

وی با اشاره به تهدید‌های نظامی آمریکا و متحدانش افزود: دشمنان در سال‌های گذشته بار‌ها از گزینه‌های مختلف برای مقابله با ایران سخن گفته‌اند، اما رویارویی مستقیم و پاسخ نیرو‌های مسلح ایران نشان داده که تهدید نظامی با موانع جدی روبه‌رو است.

سردار نقدی با اشاره به ۲۲۳ شب حضور در میادین از سوی ملت مبعوث شده ایران، گفت: دشمن همه ابزارهایش را به کار برده است، از ترور اغتشاشات، شورش‌های مرزی، توطئه‌ها و کشتار مردم تا تحمیل جنگ بر ملت ایران، اما هرگز پیروز نبوده و در مقابل چشمان جهانیان، شکست خورده است.

وی تأکید کرد: آمریکایی که ۳۰ سال از «گزینه‌های روی میز» حرف می‌زد و هر بار می‌خواست ملت ایران را بترساند که «من ممکن است حمله نظامی کنم»، بعد از ۳۰ سال وقتی حمله کردند، فهمیدیم هیچی نیستند و پوچ‌اند.

به گفته سردار نقدی قدرت این ارتش چندین هزار میلیارد دلاری، همین است که دیدید، امروز ناوهایش سرگردان‌اند و نمی‌دانند کجا پهلو بگیرند؛ سربازان و افسرانشان از داخل ناو‌ها به خانواده‌هایشان نامه می‌نویسند و از وضع غذا، رفاه و ترسی که در دل دارند (که هر لحظه ممکن است مورد اصابت قرار بگیرند) شکایت می‌کنند.

سردار نقدی با اشاره به ایستادگی و میدان داری مردم خراسان جنوبی نیز گفت: تقدیم دو هزار و ۴۰۰ شهید در خراسان جنوبی، تجلی ایمان مردم است که تربیت بزرگ مردان کم نظیری، چون آیت الله رئیسی شهید خدمت، شهید کاظمی و شهید خطیب که از سربازان گمنام امام زمان (عج) بودند و باعث افتخار کشور هستند.

سردار بهروز فرمانده سپاه انصارالرضا نیز با بیان اینکه خراسان جنوبی از پیشگامان انقلاب بوده و امروز در مسیر انقلاب ذره‌ای در اصول و ارزش‌های مردم کاستی به وجود نیامده است، گفت: مردم در مقابل استکبار ایستاده‌اند و پیشتوانه نظام و انقلاب هستند.