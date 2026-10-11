به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‌ی گیلان، مدیر اداره آموزش و پرورش املش، با اشاره به برگزاری این برنامه گفت: در راستای ارائه خدمات مشاوره‌ای، راهنمایی داوطلبان کنکور و همراهی خانواده‌ها در مسیر انتخاب رشته، مشاوران مبعوث به‌صورت داوطلبانه در تجمعات مردمی املش حضور یافتند و با برپایی میز خدمت، خدمات مشاوره‌ای لازم را به داوطلبان و خانواده‌های آنان ارائه کردند.

یاسر جعفری افزود: هدف از برپایی این میز خدمت، افزایش آگاهی داوطلبان درباره انتخاب رشته مناسب، پاسخ‌گویی به پرسش‌های آنان و کمک به خانواده‌ها برای تصمیم‌گیری آگاهانه درباره آینده تحصیلی فرزندانشان است.

این اقدام در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات مشاوره‌ای آموزش و پرورش و بهره‌مندی داوطلبان از راهنمایی کارشناسان حوزه انتخاب رشته انجام شد.