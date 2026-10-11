پرونده حضور ملی‌پوشان تکواندو ایران در رقابت‌های جایزه بزرگ پاریس، با توقف دو نماینده وزن منهای ۸۰ کیلوگرم کشورمان در مراحل یک چهارم و یک هشتم نهایی بسته شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات تکواندو جایزه بزرگ پاریس، در وزن منهای ۸۰ کیلوگرم امیرسینا بختیاری در دور اول (یک شانزدهم نهایی) ۲ - ۰ فلوکی سیگوریونسون از ایسلند رو برد و در دور یک هشتم نهایی در مصاف وینیسیوس آسیس از برزیل ۲ - ۰ برنده شد. بختیاری در دور یک چهارم نهایی برابر هنریکه رودریگش از برزیل ۰ - ۲ مغلوب و حذف شد.



پیش از این در همین وزن مهران برخورداری در دور اول (یک شانزدهم نهایی) توماس سیتک از چک را برد و در یک هشتم نهایی مغلوب جسوربک جیسانوف از ازبکستان شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

- پیش از این در بخش مردان در وزن ۵۸- کیلوگرم مردان ابوالفضل زندی و در وزن ۸۰+ کیلوگرم آرین سلیمی به مدال طلا دست یافته‌اند. در وزن ۸۰+ محمد حسین یزدانی در دور اول و در وزن ۵۸- کیلو مهدی رزمیان در یک هشتم نهایی حذف شدند. در بخش زنان و در وزن ۵۷ کیلوگرم زنان ناهید کیانی در دور یک چهارم نهایی حذف شد.