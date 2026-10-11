به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، عملیات زیرسازی و آسفالت یک باند بلوار شهدای امنیت شهر حمیدیا با اعتبار ۸ میلیارد تومان از محل منابع داخلی شهرداری به پایان رسید.شهردار حمیدیا، با اعلام این خبر گفت: این طرح به طول حدود ۷۰۰ متر و با مساحت تقریبی ۸ هزار مترمربع اجرا شده است و یکی از طرح‌های زیرساختی حوزه عمران شهری برای بهبود وضعیت معابر و تسهیل تردد شهروندان به شمار می‌رود.

الله‌وردی افزود: اعتبار اجرای این طرح از منابع داخلی شهرداری تأمین شده و عملیات آسفالت آن پس از اجرای مراحل عمرانی و آماده‌سازی مسیر به پایان رسیده است.شهردار حمیدیا با اشاره به اهمیت این مسیر در شبکه معابر شهری بیان کرد: اجرای بلوار شهدای امنیت علاوه بر بهبود دسترسی و تسهیل رفت‌وآمد شهروندان، امکان دسترسی مناسب‌تر به فرهنگسرای اندیشه غدیر را فراهم می‌کند.

با اجرای این طرح، یک باند از بلوار شهدای امنیت آماده تردد شده است و زیرساخت‌های معابر شهری در این محدوده توسعه یافته است.