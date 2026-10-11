به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده انتظامی شهرستان عباس‌آباد از کشف ۳ تن چوب جنگلی قاچاق و ۲ دستگاه اره موتوری در عملیات مأموران کلانتری ۱۲ سلمان‌شهر خبر داد.

سرهنگ نیما تقوی گفت: مأموران در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق محصولات جنگلی و حفاظت از منابع طبیعی، هنگام گشت‌زنی هدفمند در حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی نیسان حامل چوب مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، ۳ تن چوب جنگلی قاچاق و ۲ دستگاه اره موتوری که برای قطع غیرمجاز درختان استفاده می‌شد، کشف شد.

فرمانده انتظامی عباس‌آباد با اشاره به دستگیری یک متهم در این عملیات گفت: پس از تشکیل پرونده مقدماتی، متهم به مراجع قضایی معرفی شد و چوب‌های کشف‌شده برای طی مراحل قانونی به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تحویل داده شد.

سرهنگ تقوی تأکید کرد: پلیس با حضور فعال در مناطق جنگلی و اشراف اطلاعاتی، با فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه منابع طبیعی برخورد می‌کند.