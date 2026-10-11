به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار شهرستان لنجان، در این نشست با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مدیران و تسریع در رسیدگی به مطالبات مردم گفت: مسئولان باید پاشنه کفش‌های خود را بالا بکشند و با جدیت، مشکلات شهر فولادشهر را دنبال کنند تا روند رفع موانع و ارائه خدمات به شهروندان شتاب بیشتری بگیرد.

علیرضا بصیری، با اشاره به اجرای بیش از دو و نیم همت طرح عمرانی در فولادشهر، توسعه حمل‌ونقل شهری و تکمیل زیرساخت‌های خدماتی را از محور‌های مهم پیگیری برشمرد و بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای تأمین و تقویت خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب در واحد‌های احداث‌شده تأکید کرد.

برگزاری جلسات هفتگی برای بررسی مشکلات فولادشهر، فرصتی برای ارزیابی اقدامات دستگاه‌ها، شناسایی موانع اجرایی و پیگیری مصوبات است؛ رویکردی که با هدف تسریع در رفع مشکلات، تکمیل زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان دنبال می‌شود.