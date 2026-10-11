به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، تیم های برتر مسابقات تنیس روی میز پیشکسوتان کشور در قزوین معرفی شدند.

در این مسابقات تیم شهید لیاقی برسکوی قهرمانی ایستاد و گلستان تجارت جنوب دوم شد.

پرهام مشهد و چای فالکون هم به طور مشترک سوم شدند.

در این رقابت ها بیست و سه تیم با هم رقابت کردند.

معرفی برترین های مسابقات قهرمان دارت کارگران استان

حسین اکبری در این مسابقات قهرمان شد و حمیدرضا گلشن درجایگاه دوم ایستاد.

روح‌الله نیکزاد و حمید باقری هم به طور مشترک سوم شدند.

در این رقابت‌ ها ۲۵ ورزشکار در خانه دارت قزوین با هم رقابت کردند.

شمس‌آذر یک بازیکن جدید به خدمت گرفت

علی حسین‌زاده پس از توافق با مدیران باشگاه و امضای قرارداد، به تیم فوتبال شمس‌آذر پیوست.

هافبک ۲۴ ساله شمس آذر سابقه بازی در تیم‌های چادرملواردکان، گل‌گهر سیرجان و پارس جنوبی جم را در کارنامه دارد.