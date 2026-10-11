نیازمندی‌های اجرایی، تجهیزاتی و زیرساخت‌های مورد نیاز برای برگزاری سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا سال ۱۴۰۵، در نشستی با حضور مسئولان شهرستان پیشوا و نماینده سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی الزامات و زیرساخت‌های پشتیبانی سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در پیشوا

بررسی الزامات و زیرساخت‌های پشتیبانی سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در پیشوا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه بررسی الزامات پشتیبانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا سال ۱۴۰۵ در سالن جلسات فرمانداری فرمانداری پیشوا برگزار شد.

در این نشست، نیازمندی‌های اجرایی و پشتیبانی سرشماری مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره تأمین فضای اداری، تجهیزات رایانه‌ای، امکانات ارتباطی، وسایل نقلیه و سایر ملزومات مورد نیاز برای فعالیت ستاد سرشماری به بحث و تبادل نظر پرداختند.

رضا محور با اشاره به ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای پشتیبانی از این طرح ملی، بر برنامه‌ریزی به‌موقع، شناسایی ظرفیت‌های موجود و تأمین امکانات مورد نیاز متناسب با برنامه زمان‌بندی سرشماری تأکید کرد.

همچنین در این جلسه، الزامات آموزشی و تجهیزاتی عوامل اجرایی و نحوه تقسیم وظایف دستگاه‌های مرتبط بررسی شد تا زمینه لازم برای پیشبرد منظم مراحل سرشماری در شهرستان فراهم شود.

در پایان مقرر شد دستگاه‌های مرتبط، ظرفیت‌ها و امکانات قابل استفاده خود را اعلام و پیگیری‌های لازم را برای تأمین نیازمندی‌های پشتیبانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا سال ۱۴۰۵ انجام دهند.