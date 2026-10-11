هفتمین نشست «قرار هفت»، قرار اهالی هنر، فرهنگ و تربیت با موضوع «انسان آینده در دنیای هوشمند» و رونمایی رمان نوجوان «آریو»، یکشنبه ۱۹ مهر در کارستان بهارستان، حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، مصطفی رضایی نویسنده رمان نوجوان «آریو»، با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر گفت: رمان نوجوان «آریو»، به نقش و مفهوم انسان در عصر هوش مصنوعی می پردازد.

مقدمه مجری: نشست قرار هفت، انسان آینده در دنیای هوشمند که امروز قرار است برگزار بشود و مرتبط است با یک رمان آریو، نویسنده رمان جناب آقای رضایی که بیشتر توضیح می‌دهند.

سوال: کتابی هست در حوزه نوجوانان

رضایی: بله

سوال: می‌فرمایید که دقیقا به چه موضوعی می‌پردازد؟

رضایی: رمان آریو یک رمانی است در ژانر علمی – تخیلی و من چند سالی که در حوزه نویسندگی فعال هستم در این ژانر مشغول هستم و علاقمند هستم. این رمان به توسعه ابزار‌های ارتباطی می‌پردازد منتها در چند سال آینده که خیلی تمام ابعاد زندگی را در بر گرفتند و این جا یک چالشی مطرح کردم که مفهوم انسان در عصری که ماشین‌ها و هوش مصنوعی و تمام این ابزار‌ها غالب می‌شوند چه نقشی دارد؟ این سوال اصلی که در رمان آریو من خواستم مطرح کنم.

سوال: شما به یک نکته اشاره کردید به ژانر این رمان که علمی – تخیلی است، چقدر نیاز نوجوان‌ها هست به این ژانر تخیلی که شما الان چند سالی است که به صورت ویژه در این حوزه فعالیت می‌کنید؟

رضایی: از دو جنبه می‌شود نگاه کرد یکی این که ساختار خود این ژانر غالبا از داستان‌های با ضرب آهنگ بالا شکل می‌گیرد اکشن هستند حادثه محور هستند و نوجوانان ما خیلی علاقه به این داستان‌ها دارند و خیلی هم داستان‌های خیلی زیادی ما در این ژانر داریم چه در ادبیات غرب، ادبیات غیر فارسی و چه حتی در ادبیات فارسی ما داستان‌های زیادی در این حوزه داریم داستان‌های اساطیری شامل آن می‌شود، داستان‌های علمی، علمی – تخیلی این‌ها همه زیرژانر‌های ژانر علمی – تخیلی است اسم دیگری که روی این ژانر معمولا هست راجع به آن صحبت می‌کنند عنوان ادبیات گمانه زن را روی آن گذاشتند یعنی خیلی مستقیما به کارکرد این ادبیات و داستان‌ها می‌پردازد و از نظر خود مخاطب نوجوانان امروز خیلی علاقه دارند به این ژانر‌ها چه در انیمیشن‌ها، چه در سایر رسانه‌ها، مثل داستان خیلی مخاطب زیادی دارد.

سوال: انسان آینده در دنیای هوشمند چگونه خواهد بود؟ شما که این سوال را مطرح کردید به چه پاسخی رسیدید؟

رضایی: باید کتاب را بخوانید

سوال: یعنی ممکن است یعنی انتهای بازی دارد این کتاب؟ هر کسی ممکن است که به فراخور آنچه که فکر می‌کند و تخیل می‌کند برای آن پاسخ پیدا کند یا نه در نهایت در کتاب تان به یک پاسخی هم رسیدید و آن پاسخ را به مخاطب تان عرضه کردید؟

رضایی: چالش‌های آینده قابل پیش بینی به معنای دقیق آن نیست، حالا من در کار خودم در ادبیات گمانه زن می‌توانیم تصویری از اینده ارائه بدهیم و در مورد آن صحبت کنیم گمانه زنی کنیم منتها یکی از نکات مثبت و قوت این ژانر این است که ما می‌توانیم فکر می‌کنم تنها قالب ادبی است که تصویری از آینده می‌توانیم در آن ارائه بدهیم و کارکرد جامعه و آدم‌ها را روی آن تصویر کنیم این باب بحث است یعنی این میتواندباز کند هر تصویری که ما از آینده داریم چه تصویر خیلی روشن، امیدبخش داریم چه حتی برعکس آن مثل زیرژانر‌های اتوپیا و دیستوپیا، این‌ها را می‌توانیم در این ژانر تصویر کنیم این که بشود یا نشود دیگر مسئولیت آن با نویسنده نیست.

سوال: و امروز قرار است از این کتاب رونمایی شود درست است؟

رضایی: بله

سوال: کجا و چه ساعتی؟

رضایی: این برنامه در حوزه هنری در کارستان بهارستان حوزه هنری است ساعت ۵ عصر امروز.