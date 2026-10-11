معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به اثرپذیری بخش کشاورزی از تغییرات اقلیمی و نوسان منابع آبی، از تدوین دستورالعمل‌های فنی، اطلاع‌رسانی به‌موقع به بهره‌برداران و هدایت کشاورزان به سمت پوشش بیمه‌ای محصولات اساسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین بهداروندی در جلسه شورای اطلاع‌رسانی به ریاست سید محمد رضا موالی زاده، استاندار خوزستان، گفت: خوزستان به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید محصولات کشاورزی کشور، در برابر ناهنجاری‌های آب و هوایی بیشترین تأثیرپذیری را در بخش کشاورزی دارد و در سال‌های اخیر نیز خشکسالی‌های مستمر و پدیده‌های حدی، این بخش را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

‌وی افزود: هماهنگی‌های لازم برای انسجام بخشی به اطلاع‌رسانی و پیش‌آگاهی از مخاطرات اقلیمی در سطح استان مورد بررسی قرار گرفت؛ همچنین با همکاری سازمان هواشناسی، استودیو هواشناسی کشاورزی راه اندازی شد و به صورت برخط وهفتگی ضمن اطلاع رسانی وضعیت هواشناسی پاسخگوی کشاورزان وبهره برداران بخش کشاورزی می باشد تا اطلاعیه‌های هواشناسی کشاورزی در اختیار کشاورزان و بهره‌برداران قرار گیرد.

‌معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تصریح کرد: در سطح ادارات و شهرستان‌ها همایش‌ها و دوره‌های آموزشی تخصصی برگزار شد و در حوزه زیربنایی نیز شناسایی نقاط حادثه‌خیز و اجرای عملیات لایروبی و اقدامات پیشگیرانه در شهرستان‌ها در حال انجام است و با وجود محدودیت‌های منابع مالی، از تمامی ظرفیت‌های موجود استفاده می‌شود.

‌بهداروندی ادامه داد: دستورالعمل‌های فنی مورد نیاز زیربخش‌های زراعت، دام، باغبانی و سایر بخش‌ها با هماهنگی مراکز تحقیقاتی استان تدوین و در سطح شهرستان‌ها توزیع شد تا توصیه‌های کارشناسی در دسترس بهره‌برداران قرار گیرد.

‌وی در پایان تأکید کرد: با توجه به محدودیت اعتبارات جبران خسارت، راهبرد سازمان هدایت کشاورزان به سمت پوشش بیمه‌ای محصولات اساسی از جمله گندم، چغندر و سایر محصولات است تا ریسک تولید کاهش یابد و خسارات احتمالی بخش کشاورزی به حداقل برسد.