استاندار ایلام در نشست شورای استاندارد و همایش روز جهانی استاندارد گفت: استانداردسازی علاوه بر افزایش اطمینان مصرف‌کنندگان، در سلامت جامعه، حفاظت از محیط زیست و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای نقش اساسی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام، در این نشست با بیان اینکه در برخی حوزه‌ها از جمله مواد غذایی اقدامات مناسبی برای ارتقای کیفیت و نظارت بر محصولات انجام شده است، افزود: این حساسیت باید در حوزه‌های دیگر، به‌ویژه صنعت ساختمان، نیز تقویت شود و مجریان، دستگاه‌های اجرایی و بهره‌برداران توجه بیشتری به رعایت الزامات استاندارد داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی تصریح کرد: مدیریت مصرف به معنای صرفاً کمتر مصرف کردن نیست، بلکه باید انرژی را متناسب با نیاز و به شکل صحیح استفاده کرد؛ موضوعی که با توجه به شرایط موجود و افزایش نیاز به انرژی، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

استاندار ایلام توسعه انرژی‌های خورشیدی را از برنامه‌های مهم کشور دانست و گفت: گسترش نیروگاه‌های خورشیدی در دستگاه‌های اجرایی و واحد‌های تولیدی باید با سرعت بیشتری دنبال شود و در این مسیر، رعایت استاندارد‌های فنی و کیفی اهمیت ویژه‌ای دارد.

کرمی با اشاره به ظرفیت‌های تجاری استان و اهمیت مرز‌های بین‌المللی افزود: توسعه تجارت خارجی و افزایش صادرات باید با ارتقای کیفیت محصولات همراه باشد تا ظرفیت‌های اقتصادی استان به ارزش افزوده و فرصت‌های پایدار اقتصادی تبدیل شوند.

وی با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در زمینه استاندارد گفت: در کنار نظارت و برخورد قانونی با تخلفات، باید از ظرفیت رسانه‌ها، صداوسیما، نظام مهندسی و دستگاه‌های اجرایی برای افزایش آگاهی عمومی استفاده کرد تا رعایت استاندارد به مطالبه‌ای جدی در میان تولیدکنندگان، عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان تبدیل شود.

«یادگار محمدی» مدیرکل استاندارد استان ایلام، نیز در این نشست با تبریک روز جهانی استاندارد گفت: در همایش امسال، از هفت واحد تولیدی نمونه و شایسته استانی، سه مدیر کنترل کیفیت و سه نوجوان فعال در حوزه ترویج فرهنگ استاندارد تجلیل می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی استان افزود: با حمایت سازمان ملی استاندارد ایران و اختصاص اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان، تجهیزات موردنیاز آزمایشگاه‌های استاندارد استان خریداری و مستقر شده است.

محمدی ادامه داد: این تجهیزات برای آزمون و ارزیابی محصولات در حوزه‌های مختلف، از جمله محصولات مرتبط با بازار داخلی و فعالیت‌های وارداتی و صادراتی، تهیه شده‌اند.

«علی توکلی» مدیرکل دفتر نظارت بر ارزیابی انطباق و انرژی سازمان ملی استاندارد ایران نیز که میهمان این مراسم بود، از تدوین نظام ملی ارزیابی انطباق تجهیزات و سامانه‌های خورشیدی با همکاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد و گفت: با توجه به اجرای پروژه ۷۰۰ مگاواتی انرژی خورشیدی در ایلام، توسعه استاندارد‌های ملی، ایجاد زیرساخت‌های تخصصی ارزیابی و تربیت نیرو‌های بومی برای بهره‌برداری و نگهداری نیروگاه‌ها ضروری است.