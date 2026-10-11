یک زوج هرمزگانی در بادرود با توسعه کارگاه کوچک تولید کیف، به تولید کوله‌هایی با کیفیت و طراحی قابل رقابت با نمونه‌های خارجی رسیده‌اند و برای ۳۰ بانوی بادرودی اشتغال ایجاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حسن محمودی و همسرش فریده محمدی سال ۱۳۹۳ از بندرلنگه استان هرمزگان به بادرود مهاجرت کردند و فعالیت خود را با راه‌اندازی یک کارگاه کوچک تولید کیف و تنها چهار دستگاه چرخ خیاطی آغاز کردند.

این زوج در آغاز، انواع کیف‌های مدرسه، دانشجویی، کوله و کیف‌های کوهنوردی تولید می‌کردند و به تدریج با افزایش سفارش‌ها و توسعه فعالیت، دامنه تولید خود را گسترش دادند.

از مهر ۱۳۹۹ نیز فعالیت این واحد تولیدی در شهرک صنعتی سرآسیاب بادرود ادامه پیدا کرد و با توسعه کار، بخشی از فرآیند تولید به منازل بانوان سپرده شد.

اکنون حدود ۳۰ بانوی بادرودی در منازل خود در بخش سری‌دوزی این محصولات فعالیت می‌کنند و به این ترتیب، زنجیره تولید این کارگاه به خارج از فضای واحد تولیدی نیز گسترش یافته است.

کوله‌های تولیدشده در این کارگاه پس از ارسال به تهران، از آنجا به نقاط مختلف کشور توزیع می‌شود و به گفته تولیدکنندگان، کیفیت و طراحی محصولات به اندازه‌ای است که با نمونه‌های خارجی قابل رقابت است و حتی برخی فروشندگان، این محصولات را به جای نمونه‌های خارجی در بازار عرضه می‌کنند.

ظرفیت تولید این واحد در صورت تأمین سفارش و فراهم بودن شرایط لازم، تا هزار کیف و کوله در ماه اعلام شده است.

این زوج کارآفرین در سال ۱۴۰۴ نیز دو میلیارد تومان تسهیلات از صندوق کارآفرینی امید دریافت کردند و اکنون برای توسعه فعالیت خود، خواهان اختصاص یک فضای مستقل در شهرک صنعتی هستند.

به گفته آنان، در اختیار داشتن فضای مناسب و مستقل، امکان توسعه تولید، پذیرش سفارش‌های بیشتر و ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمدی برای افراد بیشتری را فراهم می‌کند.

حسن محمودی و فریده محمدی می‌گویند هدفشان فقط توسعه یک کارگاه تولیدی نیست؛ آنها می‌خواهند با بزرگ‌تر کردن این مجموعه، سهم بیشتری در ایجاد اشتغال و رونق تولید در بادرود داشته باشند.