نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب در سفری سه روزه به آذربایجان‌غربی با مسئولان، مرزبانان، خانواده‌های معظم شهدا و مردم انقلابی ارومیه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نماینده ویژه مقام معظم رهبری، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مسلم وافی، در سفری سه‌روزه به آذربایجان‌غربی، ضمن ابلاغ سلام ویژه رهبر معظم انقلاب، با مسئولان استانی، فرماندهان نظامی و انتظامی، مرزبانان، خانواده‌های معظم شهدا و مردم انقلابی ارومیه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

آیین استقبال از نماینده ویژه مقام معظم رهبری، با حضور فرماندهان و معاونان سپاه شهدای آذربایجان‌غربی، در فرودگاه شهید باکری ارومیه برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین وافی در نخستین برنامه سفر خود، با حضور در دفتر نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه، با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی دیدار و سلام ویژه رهبر معظم انقلاب را به او ابلاغ کرد.

وی همچنین به همراه سردار سرتیپ محمدحسین رجبی، فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی، با رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

دیدار با فرماندهان نظامی و انتظامی استان و ابلاغ سلام و خداقوت رهبر معظم انقلاب به آنان، از دیگر برنامه‌های روز نخست این سفر بود.

همچنین نماینده ویژه مقام معظم رهبری با حضور در مناطق مرزی و پایگاه‌های مرزی شهرستان پیرانشهر، ضمن ابلاغ سلام و خداقوت رهبر انقلاب، با مرزبانان غیور استان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

حضور در پایانه مرزی تمرچین و دیدار با کارکنان این پایانه نیز از دیگر برنامه‌های روز دوم سفر حجت‌الاسلام والمسلمین وافی بود.

دیدار با خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان، از دیگر بخش‌های مهم این سفر به شمار می‌رفت. نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب با حضور در منزل شهید محمد متین رسولی، از شهدای حملات اخیر رژیم آمریکایی ـ صهیونیستی، ضمن ابلاغ سلام ویژه رهبر انقلاب، برای این شهید والامقام علو درجات مسئلت کرد.

وی همچنین با حضور در منزل شهید میلاد اصغری، از شهدای جنگ رمضان در شهرستان نقده، با خانواده این شهید دیدار و از آنان دلجویی کرد.

دیدار با خانواده شهید محمدامین شیرو، از دیگر برنامه‌های نماینده ویژه مقام معظم رهبری بود. حجت‌الاسلام والمسلمین وافی در این دیدار، با همسر و فرزندان این شهید والامقام دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

حضور در تجمعات شبانه مردم ارومیه، از دیگر برنامه‌های این سفر سه‌روزه بود. نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب با ابلاغ سلام ایشان به مردم شریف و انقلابی ارومیه، به‌صورت رودررو با حاضران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وی در سخنرانی خود در جمع مردم، بر اهمیت جوانی جمعیت و ضرورت توجه به فرزندآوری نیز تأکید کرد.

همچنین دیدار و استقبال از علی عادلی، قهرمان و مدال‌آور وزنه‌برداری بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن، با حضور مسئولان نظامی و استانی، از دیگر برنامه‌های حجت‌الاسلام والمسلمین وافی در این سفر بود.