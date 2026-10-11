معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران، حمایت کارشناسی از دامداران و ارتقای بهره‌وری واحدهای تولید شیر را از محورهای توسعه بخش دامپروری استان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان به همراه جمعی از مدیران و کارشناسان این بخش، از گاوداری شیری ۴۰ رأسی آقای پناهی در شهرستان ساری بازدید کرد.

این بازدید با هدف بررسی وضعیت فعالیت واحد دامپروری، ارزیابی شرایط نگهداری و پرورش دام‌های شیری، بررسی روند تولید شیر و شناسایی مسائل و نیاز‌های این واحد انجام شد. همچنین ظرفیت‌های موجود برای افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.

حسین نگهدار، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، با تأکید بر اهمیت حمایت از دامداران گفت: واحد‌های دامپروری، به‌ویژه واحد‌های تولید شیر، در تأمین امنیت غذایی، ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و تأمین مواد اولیه صنایع لبنی نقش دارند.

وی افزود: بررسی میدانی واحد‌های دامپروری به شناسایی مشکلات، ارزیابی نیاز‌های تولیدکنندگان و پیگیری راهکار‌های کارشناسی برای بهبود شرایط تولید کمک می‌کند.

نگهدار با اشاره به ضرورت تقویت تولید داخلی گفت: حمایت از دامداران، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری از الزامات توسعه پایدار بخش دامپروری است.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران همچنین بر تداوم پشتیبانی کارشناسی از بهره‌برداران و پیگیری مسائل فنی و اقتصادی واحد‌های دامپروری در چارچوب وظایف و برنامه‌های اجرایی این سازمان تأکید کرد.