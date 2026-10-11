یک مفقودی سیلاب دیشب، سالم پیدا شد

یک مفقودی سیلاب دیشب، سالم پیدا شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، عبدالغفور غراوی گفت: بارش‌های سیل‌آسای شب گذشته در استان، دو نفر مفقود شده بودند که با تلاش‌های امدادگران یکی از مفقودی‌ها که خانم بود سالم پیدا شد.

او ادامه داد:امدادگران همچنان برای یافتن مفقودی دیگر همچنان بر تلاش خود ادامه می‌دهند.

بارش شدید باران از روز گذشته موجب بروز خسارات در برخی از روستا‌های استان گلستان شده است، مسدود شدن راه ارتباطی ۱۴ روستا، یک فوتی و دو مفقودی در باران شدید شب گذشته گزارش شده است.

این بارش‌ها با شدت و ضعف در برخی مناطق گلستان تا شب ادامه دارد.