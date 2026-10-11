به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیروس دریکوند گفت: برابر اخبار واصله مبنی بر تولید ارز دیجیتال در یک منزل مسکونی در سطح شهرستان کارون، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان نسبت به شناسایی محل مورد نظر اقدام کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی به محل شناسایی‌شده اعزام شدند و در بازرسی از مکان مذکور، ۲۴ دستگاه ماینر قاچاق کشف کردند.

سرهنگ دریکوند با اشاره به اینکه ارزش دستگاه‌های کشف‌شده توسط کارشناسان مربوطه ۲۴ میلیارد ریال اعلام شده است، بیان داشت: یک متهم در این رابطه دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان با بيان اينکه پلیس با هرگونه اخلال در روند اقتصادی کشور طبق قانون برخورد جدی می‌کند، از شهروندان خواست: در صورت مواجهه با موارد مشابه، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند و در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد یا تقدیر از عملکرد پلیس، مراتب را با سامانه ۱۹۷ در میان بگذارند.