\u00a0\u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u06a9\u0644 \u0627\u0645\u0648\u0631\u0645\u0627\u0644\u06cc\u0627\u062a\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0631\u0633\u0627\u0644 \u067e\u06cc\u0627\u0645\u06a9\u060c \u0627\u0632\u0645\u0624\u062f\u06cc\u0627\u0646 \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a \u062a\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062c\u0644\u0648\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u0627\u062a \u0645\u0627\u0644\u06cc\u0627\u062a\u06cc\u060c \u0646\u0633\u0628\u062a \u0628\u0647 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0648 \u062a\u0627\u06cc\u06cc\u062f \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u0645\u0639\u0627\u0645\u0644\u0627\u062a \u062b\u0628\u062a\u200c\u0634\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646\u0647 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645 \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n