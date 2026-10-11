معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه کشورمان ساعتی پیش با آقای ملاحی شهروند بندر کوهستک که عروسی دخترش با موشک آمریکایی به عزا تبدیل شد دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، کاظم غریب آبادی در خانه این صیاد هرمزگانی هدف قرار دادن مجلس عروسی که سبب شهادت پنج شهروند جنوبی شد را یکی دیگر از جنایت‌های پرشمار ارتش تروریستی آمریکا عنوان کرد و گفت: جنایت مجلس عروسی کوهستک و جنایت دبستان شجره طیبه میناب کاملا آگاهانه و برنامه ریزی شده بود.

وی افزود: مدارک این جنایت نیز کامل شده و همه اسناد و مدارک آن به اطلاع سازمان‌های بین المللی مسئول رسانده شد.

معاون حقوقی و بین الملل وزارت امورخارجه با شماری از خانواده‌های آسیب دیده از حمله آمریکا به مجلس عروسی در بندر کوهستک نیز دیدار کرد و گفت: در میدان دیپلماسی و حقوقی برای احقاق حق آنان تلاش می‌شود.

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کاظم غریب آبادی افزود: پرونده جنایتکارانه آمریکا در حمله به اهداف غیر نظامی در ایران با پیگیری‌های وزارت امورخارجه و همکاری داوطلبانه چند گروه حقوقی و پیگیری‌های قضایی در مراجع و محاکم بین المللی دنبال می‌شود.