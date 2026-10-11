برنامه‌های «به قلم بانو» با معرفی داستان «فادیا»، «دین و زندگی» با بررسی احکام فقهی، «تهران ۲۰» با بررسی درخشش تیم ملی نجوم و قیمت تضمینی گندم و محفل قرآنی دانش آموزی، از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه ادبی «به قلم بانو» با معرفی رمان «فادیا» نوشته حدیث افخمی، مخاطبان را به سفری در دنیای رازآلود آینده، هویت و کشف حقیقت می‌برد، روایتی علمی‌تخیلی و ماجراجویانه که با گره‌گشایی از راز‌های پنهان، فرصتی برای آشنایی با دنیای متفاوت این اثر فراهم می‌کند.

«به قلم بانو» با هدف معرفی آثار ادبی نویسندگان زن، در هر قسمت یکی از کتاب‌های این حوزه را انتخاب می‌کند و با نگاهی به موضوع، فضای داستان و شیوه روایت، فرصتی برای آشنایی بیشتر مخاطبان با آثار و دغدغه‌های نویسندگان فراهم می‌آورد.

کتاب «فادیا» نوشته حدیث افخمی، رمانی علمی‌تخیلی و فانتزی است که در آینده‌ای نزدیک روایت می‌شود و داستان نوجوانی ایرانی به نام متیو را دنبال می‌کند که با فراموشی گذشته‌اش و راز‌هایی درباره هویت و سرنوشت خود روبه‌رو می‌شود. این اثر با ترکیب ماجراجویی، فناوری‌های پیشرفته و راز‌های پنهان، مخاطب را به دنیایی از کشف حقیقت و مواجهه با چالش‌های پیش‌بینی‌نشده می‌برد.

یکی از بخش‌های این برنامه، خوانش قسمت‌هایی از کتاب است، بخشی که به شنوندگان امکان می‌دهد با زبان و حال‌وهوای اثر آشنا شوند و ارتباط نزدیک‌تری با دنیای روایت برقرار کنند. در این قسمت نیز کتاب «فادیا» محور معرفی و بررسی قرار می‌گیرد.

در برنامه پیش‌رو، ضمن معرفی کتاب «فادیا» و نویسنده آن، به فضای اثر و موضوعات مطرح‌شده در آن پرداخته می‌شود تا مخاطبان با جنبه‌های مختلف این کتاب آشنا شوند.

«به قلم بانو» تلاش می‌کند با ترکیب معرفی کتاب، خوانش بخش‌هایی از آثار و پرداختن به دنیای نویسندگان زن، تجربه‌ای شنیداری و متفاوت از آشنایی با ادبیات را برای مخاطبان فراهم کند و زمینه توجه بیشتر به آثار این حوزه را فراهم آورد.

این برنامه به تهیه‌کنندگی هدیه درویش، روز‌های یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه ساعت ۱۹:۳۰ از رادیو صبا پخش می‌شود.

برنامه رادیویی «دین و زندگی» با کارشناسی حجت‌الاسلام والمسلمین فلاح‌زاده، به تحلیل و بررسی احکام فقهی موضوعات مختلف زندگی می‌پردازد و پاسخگوی پرسش‌های مخاطبان در حوزه احکام شرعی است.

این برنامه با هدف تبیین و بررسی دقیق احکام فقهی موضوعات گوناگون و افزایش آگاهی مخاطبان از مسائل شرعی، پخش می شود.

در این برنامه، حجت‌الاسلام والمسلمین فلاح‌زاده، استاد حوزه علمیه و مدیر و مؤسس مرکز موضوع‌شناسی احکام فقهی، به بررسی ابعاد مختلف مسائل فقهی می‌پردازد و با ارائه توضیحات کارشناسی، زمینه آشنایی بیشتر مخاطبان با احکام شرعی و کاربرد آنها در زندگی روزمره را فراهم می‌کند.

برنامه «دین و زندگی» با رویکردی آموزشی و پاسخ‌محور، تلاش دارد با تبیین احکام فقهی موضوعات مختلف، به پرسش‌ها و ابهامات شرعی مخاطبان پاسخ دهد و زمینه بهره‌مندی آنان از آموزه‌های فقهی را فراهم سازد.

این برنامه به تهیه‌کنندگی مهدی صفائی و با اجرای سیدمقداد علوی‌گنابادی، شنبه‌ها، ساعت ۱۵:۰۰، از رادیو معارف پخش می‌شود.

بررسی درخشش تیم ملی المپیاد نجوم ایران در مسابقات جهانی و همچنین قیمت تضمینی خرید گندم در سال زراعی، موضوع گفت‌وگوی برنامه امشب «تهران ۲۰» است.

«حسین معصومی»، قهرمان و دارنده مدال طلای المپیاد نجوم و اخترفیزیک، «محمدحسین شریفی کلهرودی»، سرپرست تیم نجوم و اخترفیزیک، و «سیدمحمد مهدی موسوی»، ناظر علمی تیم نجوم و اخترفیزیک، در برنامه امشب درباره درخشش تیم ملی المپیاد نجوم ایران در مسابقات جهانی گفت‌و‌گو می‌کنند.

همچنین «عطاءالله هاشمی»، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، به بررسی قیمت تضمینی خرید گندم در سال زراعی می‌پردازد.

برنامه «تهران ۲۰» به تهیه‌کنندگی «مجتبی احمدی» و «محمد علیبازی»، روز‌های شنبه تا پنج‌شنبه، ساعت ۲۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

محفل قرآنی دانش آموزی دوشنبه ۲۰ مهر از شبکه قرآن و معارف زنده پخش می‌شود.

از دیدگاه شبکه قرآن و معارف سیما محافل قرآنی از مهم‌ترین مراکز ترویج و رشد علوم قرآنی است، که ضبط و پخش این محافل در اولویت‌های برنامه سازی این شبکه قرار دارد.

این محفل نورانی در استان همدان، شهرستان ملایر در مسجد امام حسین (ع) برگزار می‌شود.