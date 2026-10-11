ایران یکی از مستعدترین کشور‌های جهان برای وقوع بلایای طبیعی به حساب می‌آید و حدود ۹۰ درصد جمعیت، در معرض خطرات ناشی از زلزله و سیل قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، ایران از نظر مخاطرات طبیعی رتبه هشت از ده را در بین کشور‌های دنیا دارد.

تجربه نشان داده که مردم نقش بسیار مهمی در مدیریت بلایا و کاهش خطرات ناشی از آنها دارند.

کاهش خطر بلایا مستلزم مشارکت همه جامعه، توانمندسازی و توجه ویژه به مردم و مشارکت قشر‌های مختلف جامعه است.

ارتقای سطح آمادگی، شناخت و درک صحیح افراد جامعه از راهکار‌های اساسی مقابله با بلایا محسوب می‌شود.