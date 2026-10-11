فرمانده انتظامی گیلان در آیین نکوداشت روز کارآگاه، بر ضرورت ارتقای توانمندی‌های علمی و عملیاتی در مسیر مقابله با جرایم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، فرمانده انتظامی گیلان در آیین نکوداشت روز کارآگاه که به صورت وبیناری و همزمان با سراسر کشور در گیلان برگزار شد با بیان اینکه جرایم خشن، امنیت روانی جامعه را به طور مستقیم تحت الشعاع قرار می‌دهند، اظهار داشت: مقابله با این جرایم از اولویت‌های راهبردی پلیس استان است.

سردار حسین حسن پور با اشاره به توفیقات حاصل شده در حوزه کشف جرایم جنایی افزود: با استعانت از درگاه الهی و روحیه ایثارگری همکاران، امروزه آمار کشف پرونده‌های قتل در استان به مرز صد در صد رسیده است.

وی گفت: کشف پرونده‌های پیچیده که بازتاب اجتماعی گسترده‌ای داشتند، نشان دهنده اشراف اطلاعاتی، دقت نظر و توان عملیاتی بالای کارآگاهان پلیس آگاهی گیلان است که بدون هیچگونه ادعایی، تنها با هدف انجام تکلیف قانونی و خدمت به مردم فعالیت می‌کنند.

فرمانده انتظامی گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر برخورد قاطع و قانونی با مخلان امنیت عمومی تصریح کرد: پلیس با کسانی که قصد ایجاد رعب و وحشت در جامعه را دارند، مماشات نخواهد کرد و رویکرد ما در مواجهه با مجرمان خطرناک، سلب تحرک و زمین گیر کردن آنان در صحنه جرم است تا امنیت پایدار برای آحاد جامعه تأمین گردد.

سردار حسن پور در پایان با اشاره به ضرورت حرکت به سمت پلیس هوشمند خاطرنشان کرد: با توجه به تغییر شیوه‌های ارتکاب جرم و پیچیده شدن اقدامات مجرمانه، تقویت بنیه فنی پلیس آگاهی از طریق به کارگیری سامانه‌های هوشمند، تجهیزات نوین و بهره گیری از فناوری هوش مصنوعی در دستور کار قرار دارد.

گفتنی است در پایان این مراسم، از کارآگاهان و مدیران برتر پلیس آگاهی استان گیلان که در کشف پرونده‌های مهم و پیچیده جنایی نقش کلیدی داشتند، تجلیل به عمل آمد.