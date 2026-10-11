سرپرست انتظامی شهرستان رباط‌کریم از شناسایی و دستگیری متهمی خبر داد که با تکیه بر اقدامات فنی پلیس، به ارتکاب ۱۵ مورد سرقت از اماکن خصوصی در این شهرستان اعتراف کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ رضا باباعلی گفت: بدنبال شکایت چند شهروند در باره سرقت اماکن خصوصی در شهر پرند، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۷ پرند قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اقدامات فنی موفق به شناسایی مخفیگاه سارق شدند و در عملیاتی غافلگیرانه متهم را دستگیر کردند.

سرپرست انتظامی شهرستان رباط کریم با اشاره به اینکه متهم در بازجویی‌های پلیس به ۱۵ فقره سرقت اعتراف کرد بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای ادامه مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.