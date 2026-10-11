این مراسم با حضور غلامرضا روشان، مدیرکل زندان‌های استان خراسان رضوی، جواد غفاریان طوسی، رئیس ستاد دیه استان، طباطبایی، معاون امور زندان‌های دادستانی مشهد، جمعی از مسئولان، پیشکسوتان، ورزشکاران و فعالان جامعه ورزشی مشهد برگزار شد.

آزادی این افراد با مشارکت باشگاه پرسپولیس، هواداران، ستاد دیه، سازمان زندان‌ها و مجموعه‌های خیریه محقق شد و زندانیان آزادشده در پایان مراسم به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

این اقدام در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی باشگاه پرسپولیس و هم‌زمان با سفر مدیران باشگاه به مشهد مقدس صورت گرفت؛ سفری که علاوه بر زیارت بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع)، با اجرای برنامه‌ای انسان‌دوستانه و حمایت از خانواده‌های زندانیان همراه بود. غلامرضا روشان، مدیرکل زندان‌های استان خراسان رضوی، ضمن قدردانی از اقدام باشگاه پرسپولیس، این حرکت را مایه دلگرمی خانواده‌های زندانیان و فعالان این عرصه دانست و بر نقش مؤثر باشگاه‌های ورزشی در ترویج فرهنگ کمک به آزادی زندانیان تأکید کرد. وی همچنین حضور پرسپولیس در چنین برنامه‌هایی را گامی ارزشمند در مسیر توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد.