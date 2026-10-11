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باشگاه پرسپولیس در اقدامی خیرخواهانه و با کمک خیران و ستاد دیه استان، با پرداخت بدهی ۳۷ زندانی جرایم مالی در مشهد، زمینه بازگشت این افراد به آغوش خانواده هایشان را فراهم کرد.
این مراسم با حضور غلامرضا روشان، مدیرکل زندانهای استان خراسان رضوی، جواد غفاریان طوسی، رئیس ستاد دیه استان، طباطبایی، معاون امور زندانهای دادستانی مشهد، جمعی از مسئولان، پیشکسوتان، ورزشکاران و فعالان جامعه ورزشی مشهد برگزار شد.
آزادی این افراد با مشارکت باشگاه پرسپولیس، هواداران، ستاد دیه، سازمان زندانها و مجموعههای خیریه محقق شد و زندانیان آزادشده در پایان مراسم به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
این اقدام در چارچوب مسئولیتهای اجتماعی باشگاه پرسپولیس و همزمان با سفر مدیران باشگاه به مشهد مقدس صورت گرفت؛ سفری که علاوه بر زیارت بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع)، با اجرای برنامهای انساندوستانه و حمایت از خانوادههای زندانیان همراه بود. غلامرضا روشان، مدیرکل زندانهای استان خراسان رضوی، ضمن قدردانی از اقدام باشگاه پرسپولیس، این حرکت را مایه دلگرمی خانوادههای زندانیان و فعالان این عرصه دانست و بر نقش مؤثر باشگاههای ورزشی در ترویج فرهنگ کمک به آزادی زندانیان تأکید کرد. وی همچنین حضور پرسپولیس در چنین برنامههایی را گامی ارزشمند در مسیر توسعه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد.