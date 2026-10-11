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مردم قزوین در تجمعات شبانه با حضوری حماسی خود ثابت کرده اند که ارادهی پولادینِ این ملت، بزرگتر از هر توطئهای است و شعلهی امید در قلبهایشان، هرگز خاموش نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، شبهای استان قزوین، شاهد جلوههایی از استقامتِ مردمی است که ثابت کردهاند «امید»، عنصرِ جداییناپذیرِ هویتِ ایرانی است. در شرایطی که جبهه رسانهای دشمن تلاش دارد با القای حس ناامیدی و سیاهنمایی، شکافی میان مردم و نظام ایجاد کند، شهروندان قزوینی با حضور پرشور و فعال خود در اجتماعات و مراسمهای اخیر، پیامی صریح و بیپرده به جهانیان مخابره کردند: «ما پای کارِ وطن هستیم».