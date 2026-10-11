به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، شب‌های استان قزوین، شاهد جلوه‌هایی از استقامتِ مردمی است که ثابت کرده‌اند «امید»، عنصرِ جدایی‌ناپذیرِ هویتِ ایرانی است. در شرایطی که جبهه رسانه‌ای دشمن تلاش دارد با القای حس ناامیدی و سیاه‌نمایی، شکافی میان مردم و نظام ایجاد کند، شهروندان قزوینی با حضور پرشور و فعال خود در اجتماعات و مراسم‌های اخیر، پیامی صریح و بی‌پرده به جهانیان مخابره کردند: «ما پای کارِ وطن هستیم».