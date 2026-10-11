

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه، به همراه هیأتی متشکل از آقایان؛ احد میرزایی، نایب رئیس هیئت مدیره، محمد جمالی مدیر امور فرهنگی و مسئولیت‌های اجتماعی، علی بازگشا سخنگو و مدیر روابط عمومی، محمد انصاری مشاور مدیرعامل، مصطفی میرابوالحسنی مدیر حراست، حسین تقوی مشاور فرهنگی و مسعود گل‌پرور، مدیر حوزه مدیرعامل با حضور در زندان وکیل‌آباد مشهد، در مراسم آزادی ۳۷ زندانی شرکت کرد.

این مراسم با حضور غلامرضا روشان، مدیرکل زندان‌های استان خراسان رضوی، جواد غفاریان طوسی، رئیس ستاد دیه استان، طباطبایی، معاون امور زندان‌های دادستانی مشهد، جمعی از مسئولان، پیشکسوتان، ورزشکاران و فعالان جامعه ورزشی مشهد برگزار شد. آزادی این افراد با مشارکت باشگاه پرسپولیس، هواداران، ستاد دیه، سازمان زندان‌ها و مجموعه‌های خیریه محقق شد و زندانیان آزادشده در پایان مراسم به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

این اقدام در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی باشگاه پرسپولیس و هم‌زمان با سفر مدیران باشگاه به مشهد مقدس صورت گرفت؛ سفری که علاوه بر زیارت بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع)، با اجرای برنامه‌ای انسان‌دوستانه و حمایت از خانواده‌های زندانیان همراه بود. غلامرضا روشان، مدیرکل زندان‌های استان خراسان رضوی، ضمن قدردانی از اقدام باشگاه پرسپولیس، این حرکت را مایه دلگرمی خانواده‌های زندانیان و فعالان این عرصه دانست و بر نقش مؤثر باشگاه‌های ورزشی در ترویج فرهنگ کمک به آزادی زندانیان تأکید کرد. وی همچنین حضور پرسپولیس در چنین برنامه‌هایی را گامی ارزشمند در مسیر توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد.

پیمان حدادی نیز در جمع مددجویان ورزشکار زندان، با اشاره به همراهی هواداران پرسپولیس در این اقدام، اظهار داشت: «ما به نمایندگی از هواداران پرسپولیس و با مشارکت و حمایت آنان در این جمع حضور پیدا کرده‌ایم. در قالب پویش مهر سرخ، در نظر داریم هم‌زمان با سفر تیم به استان‌های مختلف، زمینه آزادی تعدادی از زندانیان همان استان را فراهم کنیم.»

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با دعوت از سایر باشگاه‌های لیگ برتری برای همراهی با این حرکت خیرخواهانه افزود: «امیدواریم دیگر تیم‌های لیگ برتری نیز به این پویش بپیوندند. باعث خوشحالی ما خواهد بود که رقبای ورزشی پرسپولیس در این عرصه از ما پیشی بگیرند و زمینه آزادی تعداد بیشتری از زندانیان را فراهم کنند.»

در ادامه این مراسم، گروه سرود ۳۱۳ نفره متشکل از مددجویان زندان مرکزی مشهد به اجرای برنامه پرداخت. همچنین فینال رقابت‌های کشتی زندانیان مشهد برگزار شد و هادی عامل، گزارشگر شناخته‌شده کشتی کشور، این رقابت‌ها را به‌صورت زنده گزارش کرد.

در پایان، با اهدای گل به زندانیان آزادشده، این افراد بدرقه شدند تا به کانون گرم خانواده‌های خود بازگردند.

باشگاه پرسپولیس با اجرای پویش «مهر سرخ» بر عزم خود برای تداوم فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید دارد؛ رویکردی که در کنار افتخارآفرینی ورزشی، حمایت از خانواده‌ها، گسترش همدلی و ایفای مسئولیت اجتماعی را نیز در کانون توجه این باشگاه قرار می‌دهد.