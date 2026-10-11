به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،فرامرز شهسواری نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی گفت: قطعه پنجم آزادراه هشترود _ مراغه پیش از توقف، حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت و سال‌ها به دلیل مشکلات و موانع موجود راکد مانده بود.

وی افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی وزیر راه و شهرسازی و طی جلسه رئیس کمیسیون عمران مجلس و معاون وزیر راه و شهرسازی و همچنین بازدید وزیر راه و شهرسازی موضوع تعیین تکلیف این طرح در دستور کار قرار گرفت و برای تامین منابع مالی آن تصمیماتی اتخاذ شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: بر اساس توافق‌های انجام شده مقرر شد مبلغ ۴۰ میلیارد تومان به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) پرداخت شود تا زمینه از سرگیری عملیات اجرایی فراهم شود و طرح طبق وعده از اول مهر ماه فعالیت خود را آغاز کند.

آزادراه هشترود مراغه به طول ۱۱۰ کیلومتر با ۵ قطعه عمرانی است که قطعه ۵ آن به طول ۶ کیلومتر شهر هشترود را به اتوبان پیامبر اعظم (ص) و آزاده راه هشترود _ مراغه وصل می‌کند و یکی از شریان‌های حیاتی برای رسیدن به مرکز استان است.

هم اکنون شهروندان هشترودی از جاده روستایی دامناب برای تردد به اتوبان پیامبر اعظم (ص) استفاده می‌کنند که جاده غیر استاندارد و روستایی است.