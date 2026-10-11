مدیر اجتماعی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد از افزایش اعتبار کالابرگ ۱۰ میلیون و ۱۹۸ هزار نفر از مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد در کشور خبر داد و گفت: مددجویانی که در مرحله نخست مشمول این افزایش نشده‌اند، تا ۲۵ مهرماه فرصت دارند درخواست خود را در سامانه «دولت من» ثبت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در مرحله نخست اجرای طرح افزایش اعتبار کالابرگ، وضعیت اقتصادی ۱۰ میلیون و ۶۳۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد در کشور بررسی شد که از این تعداد، ۱۰ میلیون و ۱۹۸ هزار نفر مشمول افزایش اعتبار شدند.بر اساس این طرح، اعتبار کالابرگ سرپرستان خانوار‌های مشمول به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته و اعتبار مربوط به آنان شارژ شده است.

مدیر اجتماعی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با اشاره به ۴۳۲ هزار نفر از مددجویانی که در این مرحله مشمول افزایش اعتبار کالابرگ نشده‌اند، گفت: مقرر شده است نهاد‌های حمایتی مربوط از طریق پیامک، سرپرستان خانوار را از وضعیت خود و مهلت ثبت درخواست مطلع کنند.زینل پور افزود: این افراد تا ۲۵ مهرماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه «دولت من»، درخواست افزایش اعتبار کالابرگ خود را ثبت کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.

مبلغ در نظر گرفته‌شده برای افزایش اعتبار کالابرگ در این مرحله، ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر است.