رزمایش جانفدایان ایران، امروز ۱۹ مهر در بیرجند و ۵ شهر دیگر خراسان جنوبی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رزمایش جانفدا ۳۰ هزار نفری بیرجند از ساعت ۱۴ از میدان جانبازان به سمت فلکه قدس آغاز شده و هم اکنون با حضور سردار نقدی مشاور عالی فرمانده کل سپاه در حال برگزاری است.

رزمایش جانفدا هم اکنون علاوه بر بیرجند در نهبندان و زیرکوه در حال برگزاری است.

رزمایش جانفدایان امروز در قاین و عشق آباد صبح امروز برگزار شد و رزمایش جانفدایان در طبس نیز ساعت ۱۹ برگزار می‌شود.