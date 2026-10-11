

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کاروان پارالمپیکی ایران با نام «جانفدای ایران قوی» در این دوره از بازی‌های پاراآسیایی حضور می‌یابد و شعار کاروان نیز «به یاد کودکان هیروشیما، غزه، میناب» انتخاب شده است.

با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور و نیز جنگ تحمیلی علیه ملت بزرگ ایران، کاروان پاراآسیایی ایران در تلاش است تا در تمام مراحل پیام رسان عظم، شجاعت و مقاومت ایران و مردم شریفش باشد.

از این رو در طراحی لباس عمومی کاروان از «سرو» به عنوان نماد مقاومت استفاده شده تا پیام ایستادگی ایران را به دنیا مخابره کند.

کاروان ایران با نام «جانفدای ایران قوی» با ۱۶۶ ورزشکار شامل ۶۲ ورزشکار زن و ۱۰۴ ورزشکار مرد در قالب ۱۵ رشته ورزشی در این رویداد حاضر می‌شود.

این کاروان «آنا جهانگرد» دانش آموز ۹ ساله مینابی را که در جریان بمباران مدرسه شجره طیبه جانباز شد، به عنوان سرپرست معنوی و عبارت «به یاد کودکان هیروشیما، غزه، میناب» را به عنوان شعار خود انتخاب کرد تا پیام مظلومیت کودکان، این قربانیان مظلوم جنگ، را به دنیا مخابره کند.

پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی از ۲۶ مهر تا ۲ آبان ماه برگزار خواهد شد.