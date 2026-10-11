فرمانده انتظامی خرمشهر از دستگیری سارق حرفه‌ای موتورسیکلت و کشف تعداد زیادی قطعات اوراقی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ علی رحیمی گفت: در پی وقوع سرقت موتورسیکلت در یکی از محلات خرمشهر، شناسایی و دستگیری سارق در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی پلیسی و بررسی سرنخ‌های موجود، موفق به شناسایی متهم شدند و پس از هماهنگی قضائی، او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خرمشهر ادامه داد: در جریان این عملیات، تعداد زیادی قطعات اوراقی موتورسیکلت کشف شد و بررسی‌های تکمیلی برای شناسایی سایر سرقت‌های احتمالی مرتبط با متهم ادامه دارد.

رحیمی با تأکید بر برخورد قانونی با سارقان، از شهروندان خواست با استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب برای موتورسیکلت‌های خود و رعایت توصیه‌های پیشگیرانه، از وقوع سرقت جلوگیری کنند.

وی از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات درباره سرقت‌ها و موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.