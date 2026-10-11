دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بر ضرورت تحول در رویکرد‌های فرهنگی دانشگاه‌ها، تقویت مشارکت و توانمندی‌های فکری دانشجویان و فراهم‌سازی بستر تضارب آرا و گره‌گشایی از مسائل واقعی کشور تأکید کرد و سازمان دانشجویان را بستری برای پیوند دانش و ارزش‌ها و پرورش نسل جوان توانمند و مسئولیت‌پذیر دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پیامی خطاب به دکتر رضا فریدزاده، رئیس سازمان دانشجویان ایران جهاددانشگاهی، به مناسبت بیست‌وهشتمین سالروز تأسیس این سازمان، بر ضرورت تحول در رویکرد‌های فرهنگی دانشگاه‌ها، تقویت مشارکت و توانمندی‌های فکری دانشجویان و فراهم‌سازی بستر تضارب آرا و گره‌گشایی از مسائل واقعی کشور تأکید کرد و سازمان دانشجویان را بستری برای پیوند دانش و ارزش‌ها و پرورش نسل جوان توانمند و مسئولیت‌پذیر دانست.

متن پیام استاد خسروپناه بدین شرح است:

«الَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا»

برادر ارجمند جناب آقای دکتر رضا فریدزاده

رئیس محترم سازمان دانشجویان ایران (جهاددانشگاهی)

با اهدای سلام و تحیات و با صلوات بر محمد و آل محمد سلام‌الله‌علیهم‌أجمعین.

فرارسیدن بیست و هشتمین بهار عمر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی را به تک‌تک عزیزان جهادگر که در اقصی نقاط ایران عزیز، با دغدغه‌مندی و امید، بذر فرهنگ و دانایی می‌کارند، صمیمانه تبریک می‌گویم. بیست و هشت سال، فرصتی است برای تأمل در آنچه گذشته و نگریستن به افق‌هایی که پیش‌رو می‌باشد. سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی، تنها یک تشکیلات اداری نیست؛ بلکه باید «محل تلاقی جان‌های شیفتة حقیقت» و «کانون جوشش اندیشه‌های نو» باشد.

به‌عنوان کسی که همواره به نیروی پیش‌برندة جوانان مؤمن انقلابی باور قلبی دارم، معتقدم که امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند «تحول در جنس فعالیت‌های فرهنگی» هستیم. عزیزان؛ فضای دانشگاه پر است از جوانانی که تشنة شنیدن حرف‌های نو، تحلیل‌های عمیق و تجربه‌های اصیل هستند. جذب حداکثری، نه با شعار‌های تکراری، که با «معنابخشی» به زیست دانشجویی اتفاق می‌افتد.

دعوت برادرانه من از شما این است که فرهنگ را از حاشیة فعالیت‌های دانشجویی به «متن» بیاورید. دانشجو باید حس کند که مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی شما، او را در «توانمندی‌های فکری» و «هویت حرفه‌ای» ارتقا می‌دهد. اگر سازمان دانشجویان ایران به کانونی پویا برای تضارب آراء، محیطی برای گره‌گشایی از مسائل واقعی کشور و بستری برای تمرین کنشگری مسئولانه تبدیل شود، یقین داشته باشید که دانشجویان بااستعداد، خود مشتاقانه به این مسیر خواهند پیوست.

امیدوارم در این فصل جدید از فعالیت‌های سازمان، با تکیه بر عقلانیت و معنویت و بهره‌گیری از «نگاه راهبردی و اندیشه‌ورزی‌های» برادر عزیزم جناب آقای دکتر منتظری رئیس محترم جهاد دانشگاهی، پلی میان «دانش» و «ارزش‌ها» بسازید. نگاه من به شما، نگاهی به نسلی است که می‌تواند با تکیه بر توانمندی‌های بومی و نگاه جهانی، «تمدن‌سازی» را در ساحت دانشگاه، مشق کند.

از خداوند متعال برای همه شما عزیزان در سراسر کشور، توفیق عمل صالح، نگاه بلند و گام‌های استوار مسئلت دارم.

عبدالحسین خسروپناه

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی