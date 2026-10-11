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کارگران، همسران و فرزندان آنان میتوانند در هجدهمین دوره مسابقات قرآن جامعه کارگری استان مرکزی شرکت کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هجدهمین دوره مسابقات قرآن جامعه کارگری استان مرکزی با هدف ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه کار و تولید و خانوادههای آنان برگزار میشود.
این مسابقات ویژه کارگران، همسران و فرزندان آنان است و علاقهمندان میتوانند در رشتههای مختلف تخصصی و عمومی قرآن کریم شرکت کنند.
رشتههای تخصصی:
▫️ قرائت تحقیق
▫️ حفظ کل
▫️ حفظ ۲۰ جزء
▫️ حفظ ۱۰ جزء
▫️ مفاهیم قرآن کریم با محوریت تفسیر نمونه، جلد هشتم
رشتههای عمومی:
▫️ حفظ چهار قل
▫️ مفاهیم قرآن کریم با محوریت تفسیر نمونه، سوره فجر
فرزندان کارگران شرکتکننده در این دوره باید تحت تکفل خانواده و در بازه سنی ۱۲ تا ۲۵ سال باشند.
مهلت ثبتنام: تا ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵
ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر:
roshd۱۶.ir/quran۱۴۰۵
از کارگران، خانوادههای محترم آنان و علاقهمندان به فعالیتهای قرآنی دعوت میشود با حضور در این رویداد فرهنگی، در ترویج و گسترش فرهنگ قرآن در جامعه کار و تولید مشارکت کنند.
روابط عمومی ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی