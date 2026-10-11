کارگران، همسران و فرزندان آنان می‌توانند در هجدهمین دوره مسابقات قرآن جامعه کارگری استان مرکزی شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هجدهمین دوره مسابقات قرآن جامعه کارگری استان مرکزی با هدف ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه کار و تولید و خانواده‌های آنان برگزار می‌شود.

این مسابقات ویژه کارگران، همسران و فرزندان آنان است و علاقه‌مندان می‌توانند در رشته‌های مختلف تخصصی و عمومی قرآن کریم شرکت کنند.

رشته‌های تخصصی:

▫️ قرائت تحقیق

▫️ حفظ کل

▫️ حفظ ۲۰ جزء

▫️ حفظ ۱۰ جزء

▫️ مفاهیم قرآن کریم با محوریت تفسیر نمونه، جلد هشتم

رشته‌های عمومی:

▫️ حفظ چهار قل

▫️ مفاهیم قرآن کریم با محوریت تفسیر نمونه، سوره فجر

فرزندان کارگران شرکت‌کننده در این دوره باید تحت تکفل خانواده و در بازه سنی ۱۲ تا ۲۵ سال باشند.

مهلت ثبت‌نام: تا ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵

ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر:

roshd۱۶.ir/quran۱۴۰۵

از کارگران، خانواده‌های محترم آنان و علاقه‌مندان به فعالیت‌های قرآنی دعوت می‌شود با حضور در این رویداد فرهنگی، در ترویج و گسترش فرهنگ قرآن در جامعه کار و تولید مشارکت کنند.

روابط عمومی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی