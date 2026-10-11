وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به محدودیت‌های پروازی و تأثیر شرایط منطقه بر گردشگری کشور، از تلاش برای فعال‌سازی مسیر‌های زمینی با کشور‌های همسایه خبر داد .





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به محدودیت‌های پروازی و تأثیر شرایط منطقه بر گردشگری کشور، از تلاش برای فعال‌سازی مسیر‌های زمینی با کشور‌های همسایه خبر داد و گفت: برای سه وضعیت جنگ، نه جنگ و نه صلح و ثبات و آرامش، برنامه‌هایی تدوین شده است تا متناسب با شرایط پیش‌رو عمل کنیم.

سیدرضا صالحی‌امیری در نشست با معاونان سرمایه‌گذاری ادارات‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان‌های کشور در شیراز، با بیان اینکه گردشگری ایران در ماه‌های اخیر تحت تأثیر شرایط کشور قرار گرفته است، اظهار کرد: در فروردین‌ماه میزان گردشگری کشور با کاهش ۷۰ درصدی مواجه شد، اما این کاهش در شهریورماه به سه درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رسید و در مهرماه نیز وضعیت به نقطه‌ای نزدیک به شرایط سال گذشته رسیده است.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مسیر‌های زمینی برای جبران محدودیت‌های پروازی افزود: به‌شدت به دنبال راه‌های جایگزین هستیم. در همین راستا، با عراق درباره فعال‌سازی مشروط مرز‌ها گفت‌و‌گو کرده‌ایم و با ارمنستان نیز برای فعال شدن مرز به توافق رسیده‌ایم.

صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت سفر زمینی میان ایران و عراق بیان کرد: شهروندان عراقی برای سفر به ایران با محدودیت‌های روادیدی مشابه برخی کشور‌های دیگر مواجه نیستند و خانواده‌ها می‌توانند با خودرو سفر کنند. روزانه بین ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر از بصره و مناطق جنوبی عراق وارد خوزستان می‌شوند و می‌توان این ظرفیت را به استان‌های ایلام، کرمانشاه و آذربایجان غربی نیز گسترش داد.

وی ادامه داد: محدودیت‌های پروازی بر گردشگری اثر گذاشته است، بنابراین باید مسیر‌های جایگزین را فعال کنیم. برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت زمینی کشور‌های همسایه در همین چارچوب انجام می‌شود و لازم است فعالان گردشگری کشور برای بازگشت سریع گردشگران آمادگی داشته باشند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به شرایط متفاوتی که ممکن است در ماه‌های آینده پیش روی کشور قرار گیرد، گفت: سه وضعیت جنگ، نه جنگ و نه صلح و ثبات و آرامش در نظر گرفته شده و برای هر یک باید برنامه مشخصی وجود داشته باشد. برنامه‌های مربوط به این وضعیت‌ها از سوی معاونت گردشگری تدوین و در اختیار استان‌ها قرار خواهد گرفت تا تصمیم‌گیری و اقدامات اجرایی متناسب با شرایط انجام شود.

وی با اشاره به اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در این برنامه، جذب ۱۵ میلیون گردشگر، ایجاد ۱۰۰ هزار شغل و تحقق رشد هشت‌درصدی برای حوزه گردشگری مورد توجه قرار گرفته است. وزارت میراث فرهنگی خود را متعهد به اجرای برنامه هفتم می‌داند، اما با توجه به شرایط جنگی و آثار آن بر گردشگری، از مجلس شورای اسلامی درخواست شده است که شرایط جدید نیز در تنظیم و اجرای برنامه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

صالحی‌امیری با بیان اینکه روند توسعه کشور متوقف نشده است، افزود: جریان توسعه تعطیل نیست و این ریل حرکت می‌کند. باید ضمن در نظر گرفتن شرایط موجود، برنامه‌ریزی برای ادامه فعالیت‌ها، تکمیل زیرساخت‌ها و فراهم کردن زمینه بازگشت گردشگران دنبال شود.