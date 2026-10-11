به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، روستای یاسه چای معروف به روستای بدون کوچه یکی از مکان‌های تاریخی و گردشگری است که هیچ کوچه‌ای ندارد و مردم روستا از طریق چهار دالان سرپوشیده که درب همه خانه‌های روستا به داخل آنها باز می‌شود رفت و آمد می‌کنند.

روستای یاسه چاه، در کنار زاینده رود، به لحاظ اقلیم و طبیعت مساعد چشم انداز‌های شگفت انگیزی یافته است و از طریق سامان، شهرکرد و چادگان، با جاده آسفالت قابل دسترسی است

فصل‌های بهار، تابستان و پاییز بهترین زمان بازدید از این روستا است.

دراصل یاسه چای به معنی رودخانه‌ی عریض وپهن بوده وکلمات ترکی می‌باشد وبه دلیل اینکه دراین ناحیه رودخانه عرض بیشتری دارد به این نام نهاده شده است.

روستای تاریخی و گردشگری یاسه چای با ۸۰۰ نفر جمعیت از توابع شهرستان سامان است و در فاصله ۶۰ کیلومتری شهرکرد مرکز چهارمحال و بختیاری واقع شده است.