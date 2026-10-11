تهیه‌کننده تلویزیون و برنامه‌ساز حوزه کودک و نوجوان گفت: برنامه‌سازی برای خردسالان به دلیل محدودیت دایره واژگان و نیاز به پیام‌های ساده و کوتاه، دشوارتر است، در حالی که برنامه‌سازی برای نوجوانان، با وجود نزدیکی بیشتر به دنیای بزرگسالان، به دلیل اهمیت انتخاب و استقلال فکری آنان، چالش‌های خاص خود را دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، الهه کسمایی، با حضور در استودیو شبکه خبر، با تأکید بر ضرورت تناسب ساختار و محتوای برنامه‌ها با گروه‌های سنی مختلف، درباره اصول برنامه‌سازی برای کودکان و نوجوانان، با اشاره به تفاوت‌های رشدی این گروه‌ها افزود: خردسالان، کودکان و نوجوانان در یک طیف قرار دارند، اما نیاز‌های محتوایی و ساختاری آنها متفاوت است و برنامه‌ساز باید این تفاوت‌ها را در طراحی برنامه در نظر بگیرد.

وی گفت: برای خردسالان، برنامه‌های کوتاه، موزیکال و دارای موضوعات محدود مناسب‌تر است، زیرا ارائه چند موضوع در یک برنامه ممکن است باعث شود کودک تنها بخشی از مطالب را به خاطر بسپارد. بنابراین، انتخاب واژگان ساده و توجه به ساختار بصری و موسیقایی برنامه اهمیت زیادی دارد.

این تهیه‌کننده تلویزیون با بیان اینکه داستان و درام در برنامه‌سازی برای کودکان نقش مهمی دارد، گفت: کودکان از طریق داستان و موقعیت‌های نمایشی بهتر با موضوع اصلی ارتباط برقرار می‌کنند. موضوعات برنامه‌ها نیز لزوماً نباید پیچیده باشند، گاهی مفاهیم ساده‌ای درباره زندگی و رفتار انسانی، در صورت پرداخت مناسب، می‌توانند تأثیرگذار باشند.

کسمایی درباره برنامه‌سازی برای نوجوانان نیز گفت: نوجوانان به دلیل نزدیک‌شدن به دنیای بزرگسالی، قالب‌هایی مانند گفت‌و‌گو و تاک‌شو را بیشتر می‌پذیرند. موضوعاتی مانند انتخاب، روابط اجتماعی و عاطفی و مسائل عمیق‌تر زندگی می‌توانند در برنامه‌های این گروه سنی مطرح شوند.

وی با تأکید بر مکمل‌بودن محتوا و ساختار در برنامه‌سازی تصریح کرد: اگر پیام مناسبی در قالب نامناسب ارائه شود، ممکن است اثرگذاری خود را از دست بدهد. از این رو، برنامه‌ساز باید علاوه بر انتخاب محتوای صحیح، به شیوه انتقال آن نیز توجه کند.

این برنامه‌ساز با اشاره به نقش برنامه‌های کودک و نوجوان در شکل‌گیری شخصیت مخاطبان گفت: هنگام تولید برنامه باید به آینده کودکان و نوجوانان نیز فکر کرد، زیرا آنچه در این سال‌ها می‌آموزند، می‌تواند در مواجهه با دشواری‌ها و انتخاب‌های مهم زندگی در سال‌های بعد به کارشان بیاید. هدف باید کمک به پرورش انسانی باشد که بتواند ارزش‌های آموخته‌شده را در زندگی واقعی به کار گیرد.

کسمایی همچنین درباره تأثیر فضای مجازی بر برنامه‌سازی کودک و نوجوان افزود: هر برنامه‌ای متعلق به زمان خود است و نمی‌توان انتظار داشت برنامه‌های تولیدشده در سال‌های گذشته، بدون تغییر و متناسب‌سازی، برای مخاطبان امروز نیز همان کارکرد را داشته باشند.

وی گفت: گسترش استفاده از تلفن همراه و تبلت و افزایش مواجهه کودکان با تصاویر و اطلاعات، فرهنگ تصویری آنان را تغییر داده است. به همین دلیل، برنامه‌سازان امروز باید به ریتم، زمان‌بندی و شیوه روایت متناسب با شرایط جدید مخاطبان توجه کنند.

این تهیه‌کننده تلویزیون در ادامه، برنامه «آستانه» را نمونه‌ای از تجربه‌های خود در حوزه نوجوان معرفی کرد و گفت: این برنامه با رویکردی ترکیبی و استفاده از بخش‌های فرهنگی، هنری، ورزشی، شعر، موسیقی و ترانه تولید می‌شد تا زمینه رشد نوجوانان را فراهم کند.

به گفته کسمایی، برنامه «آستانه» در دوره فعالیت خود حدود ۸۰۰ قسمت داشت و تولید آن با وجود دشواری‌ها، تجربه‌ای شیرین بود. در این برنامه، موضوعاتی مانند سینما، روابط اجتماعی، دوستی، ارتباط با طبیعت، خواسته‌های نوجوانان و ابعاد مختلف یک زندگی بهتر مورد توجه قرار می‌گرفت.

وی همچنین درباره تفاوت برنامه‌های زنده و پویانمایی گفت: پویانمایی دنیای تخصصی خود را دارد و می‌تواند با هر سه گروه خردسال، کودک و نوجوان ارتباط برقرار کند. در مقابل، در برنامه‌های زنده، ادبیات مجری، متن، پویایی و انتقال انرژی به مخاطب اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا فرصت برنامه‌ساز برای برقراری ارتباط با مخاطب محدودتر است.

کسمایی با یادآوری تأثیر استادان و پیشکسوتان سینما و تلویزیون بر مسیر حرفه‌ای خود، بر اهمیت آموزش و تربیت نسل جدید برنامه‌سازان تأکید کرد و گفت: دانشجویان و برنامه‌سازان جوان باید از استادان خود پیشی بگیرند و متناسب با تحولات فرهنگی و رسانه‌ای زمانه حرکت کنند.