مدیرکل پست ایلام از راه‌اندازی تونل اسکن مرسولات پستی تا پایان آذرماه خبر داد و گفت: این طرح، فرآیند‌های پستی را تسهیل و تسریع می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «صادق غلامی» مدیرکل پست ایلام، با اشاره به هوشمندسازی فرآیند‌های پستی گفت: اجرای پروژه تونل اسکن مرسولات، نقش مهمی در تسهیل و تسریع فرآیند‌ها و عملیات پستی خواهد داشت.

وی با تأکید بر اهمیت هویت مکانی افراد و کسب‌وکار‌ها در تصمیم‌گیری‌ها افزود: شرکت پست از طریق اجرای پروژه ژئوکدگذاری یا جانمایی کد‌های پستی روی نقشه، در حال تکمیل هویت مکانی اماکن است.

غلامی ادامه داد: پروژه ژئوکدگذاری در مناطق روستایی با پیشرفت ۹۱ درصدی و در مناطق شهری با پیشرفت ۹۰ درصدی در حال اجراست و امیدواریم تا پایان سال جاری این پروژه به اتمام برسد.