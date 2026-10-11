به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، بررسیِ راهکارهایِ عملیاتی برای پیاده‌سازیِ سیاست‌هایِ اقتصاد مقاومتی با هدفِ کاهشِ آسیب‌پذیریِ تولیداتِ استان یزد، تمرکز بر بومی‌سازیِ فرآیندهایِ تولیدی و دانش‌بنیان و ارائه‌یِ پیشنهادهایِ سیاستی برایِ تسهیلِ مسیرِ صنعتگران و کاهشِ فشارهایِ تورمی از مباحث این نشست بود.

کارشناسانِ حاضر در این نشست تأکید کردند که اقتصادِ امروز، بیش از هر زمانِ دیگری نیازمندِ «اتصالِ هوشمندانه» میانِ اتاق‌هایِ فکر و کارخانه‌هاست. خروجیِ این جلساتِ تخصصی در «اندیشکده صفا»، به عنوانِ بسته‌هایِ پیشنهادیِ عملیاتی به دستگاه‌هایِ تصمیم‌گیر ارائه خواهد شد.

اندیشکده صفا از موسسات پژوهشی یزد است که با تکیه بر توان خبرگان صنعتی، دانشگاهی و نخبگان برای حل چالش‌ها و ارائه راه حل‌های فناورانه تلاش می‌کند.