معاون عملیات سازمان امدادونجات از ارائه خدمات امدادی به ۱۱۱ نفر در پی حوادث ناشی از مخاطرات جوی و صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۵۷ هواشناسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر گفت: از مجموع افراد بهره‌مند از خدمات امدادی، ۷۸ نفر در استان اردبیل، ۲۳ نفر در گلستان و ۱۰ نفر در مازندران خدمات دریافت کردند.

وی افزود: در استان گلستان، ۱۹ نفر گرفتار در سیلاب با کمک نیرو‌های عملیاتی از ۶ دستگاه خودرو رهاسازی شدند و سه نفر نیز به اماکن امن انتقال یافتند. در استان اردبیل، ۴۵ نفر اسکان اضطراری داده شدند و ۵۲ نفر اقلام امدادی دریافت کردند.

کبادی ادامه داد: عملیات تخلیه آب از ۱۸ منزل مسکونی انجام شد که ۱۲ باب در استان اردبیل، چهار باب در گلستان و دو باب در مازندران قرار داشت.

معاون عملیات سازمان امدادونجات با اشاره به آخرین وضعیت عملیات جست‌و‌جو در استان گلستان، تصریح کرد: از مجموع سه مفقودی گزارش‌شده، یک نفر زنده نجات یافته و پیکر یک نفر دیگر در شهرستان مینودشت کشف شده است؛ عملیات جست‌و‌جو برای یافتن سومین فرد مفقودی همچنان ادامه دارد.

نیرو‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر با توجه به تداوم مخاطرات جوی، در استان‌های درگیر در آماده‌باش قرار دارند و اقدامات امدادی و جست‌و‌جو را دنبال می‌کنند.