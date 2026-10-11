به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان آبادان با محوریت بررسی چالش‌ها و مسائل حوزه تعلیم و تربیت، به میزبانی فرمانداری برگزار شد.

معاون سیاسی فرماندار آبادان، در این نشست با اشاره به وظایف شورای آموزش و پرورش گفت: محور اصلی فعالیت این شورا، بررسی و پیگیری مسائل کلان نظام تعلیم و تربیت است و تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های مختلف شهرستان، افت تحصیلی دانش‌آموزان جبران و کیفیت برنامه‌های آموزشی، تربیتی و فوق‌برنامه ارتقا یابد.

حجت بختیاری،با اشاره به عملکرد دانش‌آموزان در آزمون‌های اخیر افزود: کسب رتبه دوم استان در بخش اروندکنار موفقیت ارزشمندی است، اما جایگاه فعلی آبادان در میان ۴۰ منطقه آموزش و پرورش استان، متناسب با ظرفیت‌های این شهرستان نیست و ارتقای آن با همکاری مدیریت آموزش و پرورش و دستگاه‌های مرتبط دنبال می‌شود.

وی با اشاره به مشکلات زیرساختی مدارس ادامه داد: جنگ تحمیلی موجب افت کیفیت بخشی از مدارس و عقب‌ماندگی‌هایی در زمینه فضای آموزشی و تجهیزات شده است.

معاون فرماندار آبادان گفت: طی یکی‌دو ماه آینده، پنج فضای آموزشی نوساز در اختیار آموزش و پرورش قرار می‌گیرد که می‌تواند شرایط مناسب‌تری برای تحصیل دانش‌آموزان و فعالیت معلمان فراهم کند.

وی با قدردانی از تلاش مدیران آموزش و پرورش برای آغاز حضوری کلاس‌ها از هفته نخست مهر، بر ضرورت مشارکت والدین، نهادهای فعال شهری و مسئولان سازمان منطقه آزاد در آماده‌سازی مدارس و رفع مشکلات موجود تأکید کرد.

معاون فرماندار آبادان در پایان خواستار همکاری همه دستگاه‌ها و ظرفیت‌های اجتماعی شهرستان برای بهبود شرایط آموزشی و فراهم کردن محیطی مناسب‌تر برای تحصیل دانش‌آموزان شد.