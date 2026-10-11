شهردار تهران تاکید کرد: شهرداری نباید فقط به رفت‌وروب و خدمات روزمره محدود باشد؛ بر اساس ظرفیت‌های قانونی، باید به بازوی اجرایی مدیریت شهری تبدیل شود.خبرنگارما هم اکنون صفرتا صد این طرح را به تصویرکشیده است: