طرح تورم صفر درصد در عمل
طرح «تورم صفر» شهرداری تهران با هدف تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی برای خانوارهای تهرانی به مدت ۶ ماه آغاز شده و شهروندان میتوانند سهمیه خود را بهصورت حضوری یا غیرحضوری دریافت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما
، علیرضا زاکانی شهردار تهران چند روز قبل در بیان جزئیات طرح تورم صفر گفت: قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی تا ۶ ماه ثابت میماند و خانوارها بر اساس بُعد خانوار میتوانند خرید یکماهه یا دوماهه خود را انجام دهند. از آبانماه، مرغ، رب و پنیر نیز به این سبد اضافه میشود و تعداد اقلام به ۱۵ قلم میرسد. برنج، روغن، گوشت، شکر، سویا، حبوبات و ماکارونی از جمله کالاهای این طرح هستند.
شهردار تهران تاکید کرد: شهرداری نباید فقط به رفتوروب و خدمات روزمره محدود باشد؛ بر اساس ظرفیتهای قانونی، باید به بازوی اجرایی مدیریت شهری تبدیل شود.
خبرنگارما هم اکنون صفرتا صد این طرح را به تصویرکشیده است: