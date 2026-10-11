نشست‌های علمی سی‌امین یادروز حافظ با محوریت «حافظ در آفرینش‌های هنری و ادبی» دوشنبه، ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵، با حضور و سخنرانی هشت تن از پژوهشگران و صاحب‌نظران حوزه ادبیات، هنر و حافظ‌شناسی در شیراز برگزار می‌شود.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،نشست‌های علمی سی‌امین یادروز حافظ با محوریت «حافظ در آفرینش‌های هنری و ادبی» دوشنبه، ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵، با حضور و سخنرانی هشت تن از پژوهشگران و صاحب‌نظران حوزه ادبیات، هنر و حافظ‌شناسی در شیراز برگزار می‌شود.

در این نشست‌ها، موضوعاتی همچون جهان‌بینی مهرورزانه حافظ، بازتاب اندیشه و شعر وی در داستان‌نویسی معاصر فارسی، پیوند شعر حافظ با معماری، خوشنویسی و موسیقی و نیز خوانش‌های هنری از آثار این شاعر بررسی خواهد شد.

سعید حسام‌پور، دبیر علمی یادروز حافظ، گزارشی کوتاه از فعالیت‌های مرکز حافظ‌شناسی در سال گذشته ارائه می‌کند.

علی‌رضا قیامتی با موضوع «حافظ سرحلقه آزاداندیشان؛ جهان‌بینی مهرورزانه حافظ» و منیژه عبدالهی با موضوع «حافظ و حدیث جان» از دیگر سخنرانان این نشست‌ها هستند.

همچنین علیرضا محمودی حامدی درباره «حافظ‌خوانی خصوصی؛ بازتاب حافظ در داستان‌نویسی معاصر فارسی»، محمدرضا حائری مازندرانی با موضوع «روایتی دیگر از مهرازی در غزل‌های حافظ شیرازی» و حمیدرضا شعیری با عنوان «حافظ در صحنه ایام: از نقاب تا نقاب» سخنرانی خواهند کرد.

در ادامه این برنامه، حسین صالحی موحد موضوع «حافظِ خوشنویس؛ خوشنویسان و حافظ» و معین کاظمی‌فر موضوع «حافظ و موسیقی: اجرا به‌مثابه تفسیر» را بررسی می‌کنند.

این نشست‌ها دوشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۸:۳۰ در سالن سینمافرهنگ کتابخانه ملی و مرکز اسناد فارس، واقع در چهارراه حافظیه شیراز برگزار می‌شود و حضور عموم علاقه‌مندان در آن آزاد است.